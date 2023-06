Mort Cause de Décès : Un Américain décède sur scène suite à un malaise à l’âge de 45 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde du rap est en deuil après la mort tragique de Big Pokey, survenue dans la nuit de samedi à dimanche alors qu’il se produisait sur scène dans un bar au Texas. Âgé de 45 ans, l’artiste américain a été victime d’un malaise et n’a pas survécu malgré son transport en milieu hospitalier. Une vidéo des faits circule sur les réseaux sociaux, mais dans un souci de respect, les médias ont choisi de ne pas la partager.

Big Pokey était un membre important du collectif « Screwed Up Click » et avait collaboré récemment avec Megan Thee Stallion, une pop star américaine, ainsi qu’avec le footballeur belge Romelu Lukaku sur le titre « Southside Royalty Freestyle ». Les fans de l’artiste sont en deuil et rendent hommage à leur idole sur les réseaux sociaux.

Le profil Instagram de Big Pokey a publié un message émouvant annonçant son décès et remerciant ses fans pour leur soutien : « C’est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de notre bien-aimé Milton “Big Pokey” Powell. Il était aimé de sa famille, ses amis et ses fans fidèles. Nous transmettrons dans les prochains jours des informations sur les commémorations et sur la manière dont le public peut lui rendre hommage. »

La mort de Big Pokey rappelle une fois de plus que les artistes sur scène ne sont pas à l’abri des accidents ou des problèmes de santé. Les organisateurs de concerts et les artistes doivent prendre en compte ces risques pour assurer la sécurité des spectateurs et des musiciens. Les hommages à Big Pokey continuent d’affluer de la part de ses fans et de ses amis du monde du rap. Sa musique restera un héritage pour les générations futures, et son décès est une perte immense pour la communauté hip-hop.