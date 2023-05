Mort Cause de Décès : Un autre léopard est mort dans le parc national de Kuno au Madhya Pradesh.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cheetah : Un projet prestigieux confronté à des revers

Le gouvernement indien a lancé un projet ambitieux visant à réintroduire le guépard en Inde, un animal qui a disparu du paysage depuis plusieurs décennies. Le projet, appelé Cheetah, vise à introduire environ 50 guépards en Inde dans les prochaines années. Cependant, le projet continue de faire face à des défis majeurs, notamment la mortalité élevée des guépards introduits dans leur nouvel environnement.

Un autre guépard meurt

Récemment, un autre guépard est mort, portant le nombre total de décès à quatre depuis le début du projet. Cette fois-ci, c’est un guépard Koona, une petite femelle âgée de deux mois, qui est décédée dans le parc national de Kuno, dans le district de Sheopur, dans le Madhya Pradesh. Jwala, une femelle guépard amenée d’Afrique du Sud, avait donné naissance à Koona il y a deux mois.

Les autorités du parc ont déclaré que la petite Koona avait été attaquée par un animal sauvage non identifié, probablement un léopard ou un tigre. La mort de Koona est un coup dur pour le projet Cheetah, qui a déjà été confronté à de nombreux défis depuis son lancement.

Des défis majeurs pour le projet Cheetah

Le projet Cheetah a été lancé en 2018 avec l’objectif ambitieux de réintroduire le guépard en Inde après une absence de plusieurs décennies. Le guépard a été chassé à l’extinction en Inde en raison de la perte d’habitat, de la chasse illégale et de la compétition avec d’autres prédateurs.

Cependant, le projet Cheetah a été confronté à de nombreux défis depuis son lancement. Tout d’abord, il a été difficile de trouver des guépards adaptés à l’environnement indien. Les guépards indiens étaient différents des guépards africains, qui ont été utilisés pour le projet. Les guépards africains ont dû être adaptés à l’environnement indien et subir une période de quarantaine pour éviter la transmission de maladies.

De plus, une fois introduits dans leur nouvel environnement, les guépards ont été confrontés à des défis tels que la compétition avec d’autres prédateurs, la perte d’habitat et la chasse illégale. Les guépards ont également été victimes de maladies et de blessures.

Les perspectives d’avenir du projet Cheetah

Malgré les défis auxquels il est confronté, le projet Cheetah continue d’être soutenu par le gouvernement indien et de nombreux experts en conservation. Le gouvernement estime que la réintroduction du guépard en Inde aura des avantages écologiques et économiques importants.

Cependant, pour que le projet Cheetah réussisse, il est impératif que les autorités prennent des mesures pour protéger les guépards introduits dans leur nouvel environnement. Les guépards doivent être protégés contre la chasse illégale, la compétition avec d’autres prédateurs et la perte d’habitat. Les autorités doivent également prendre des mesures pour assurer la santé et le bien-être des guépards introduits en Inde.

En fin de compte, le succès du projet Cheetah dépendra de la capacité des autorités à surmonter les défis auxquels il est confronté et à protéger les guépards introduits en Inde. Il est important que le gouvernement et les experts en conservation continuent de travailler ensemble pour assurer la réussite du projet et pour réintroduire avec succès le guépard en Inde après une absence de plusieurs décennies.