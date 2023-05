Mort Cause de Décès : Un beau-frère tue sa belle-sœur suspectée de sorcellerie dans le Jharkhand – Nouvelles choquantes

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le père malade et la tragédie de la belle-fille

Un contexte de superstitions

Les superstitions sont malheureusement encore bien présentes dans certaines régions du monde. C’est le cas dans la ville de Sahibganj, en Inde, où une tragédie s’est produite récemment. Tout a commencé avec la maladie du beau-père de Dira, qui est finalement décédé. Mais quelque chose n’allait pas dans l’esprit de Dira, qui a décidé d’incinérer non seulement le beau-père, mais aussi la belle-mère, soupçonnée de sorcellerie.

La venue de la belle-fille

Lorsque le beau-père est tombé malade, Dira a appelé sa belle-fille, qui vivait dans un autre village, pour qu’elle vienne s’occuper de lui. La belle-fille a tout de suite répondu à l’appel et est venue vivre avec eux. Malheureusement, malgré les soins apportés, le beau-père est décédé peu de temps après.

Des soupçons de sorcellerie

Après la mort du beau-père, Dira a commencé à soupçonner sa belle-mère de sorcellerie. Elle était persuadée que la belle-mère avait provoqué la maladie et la mort de son mari. Elle a donc décidé de faire incinérer les deux corps pour s’en débarrasser définitivement.

Le meurtre de la belle-sœur

Mais les choses ont pris une tournure encore plus tragique lorsque Dira a accusé sa belle-sœur de sorcellerie elle aussi. Elle l’a tuée avec un bâton, sous les yeux de plusieurs témoins. La police est rapidement intervenue et a arrêté Dira, qui a avoué son crime. Elle a été placée en détention provisoire en attendant son procès.

Une triste réalité

Cette histoire est malheureusement le reflet d’une réalité encore trop présente dans certaines régions du monde. Les superstitions, la croyance en la sorcellerie et en la magie noire peuvent mener à des comportements irrationnels et dangereux. Il est important de sensibiliser les populations à ces dangers et de les encourager à se tourner vers des méthodes de soin et de guérison plus rationnelles et scientifiques.

Conclusion

La tragédie de la belle-fille de Sahibganj est un rappel de l’impact néfaste des superstitions sur nos vies. Les croyances irrationnelles peuvent mener à des comportements dangereux et à des actions dramatiques. Il est essentiel de sensibiliser les populations à ces dangers et de promouvoir des méthodes de soin et de guérison plus rationnelles et scientifiques.