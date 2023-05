Mort Cause de Décès : Un bébé de cinq mois décède dans un train en mouvement et son père se fracture la mâchoire à Nashik.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Nashik : Un bébé de cinq mois est mort dans un train

Manmad (Dist. Nashik) : L’incident déchirant de la mort d’un bébé de cinq mois d’un couple qui se rendait à Pune depuis Lucknow de l’Uttar Pradesh pour se remplir l’estomac a eu lieu sur le Lucknow-Pune Express et le bébé a été enterré à Manmad. Govind, le père de l’enfant, a déclaré que son fils, qui souffrait de diarrhée, était décédé pendant le trajet.

Les détails de l’incident

Le couple, Govind et sa femme, se rendait à Pune depuis Lucknow de l’Uttar Pradesh pour se remplir l’estomac. Ils voyageaient dans le Lucknow-Pune Express. Cependant, leur voyage a été interrompu lorsque leur bébé de cinq mois est décédé dans le train. Le bébé souffrait de diarrhée depuis quelques jours, et sa santé s’était détériorée pendant le voyage. Les parents ont signalé l’incident aux autorités ferroviaires de Manmad, qui ont déclaré que le bébé était déjà décédé. Les autorités ont ensuite enterré le bébé à Manmad.

La réaction des autorités

Les autorités ferroviaires de Manmad ont déclaré qu’elles avaient été informées de l’incident par les parents du bébé. Les autorités ont immédiatement pris des mesures pour s’occuper de la situation. Le bébé a été enterré à Manmad, et les autorités ont offert leur soutien et leur aide aux parents. Ils ont également déclaré qu’une enquête serait ouverte pour déterminer la cause de la mort du bébé. Les autorités ont déclaré que des mesures seraient prises pour s’assurer que de tels incidents ne se reproduisent pas à l’avenir.

La réaction de la population

L’incident a suscité une vague d’émotion parmi la population locale. De nombreuses personnes ont exprimé leur sympathie envers les parents du bébé et ont offert leur soutien. Les habitants de Manmad ont également organisé une veillée en hommage au bébé décédé. Les gens ont allumé des bougies et ont prié pour le repos de son âme.

Conclusion

L’incident déchirant de la mort d’un bébé de cinq mois dans le train est un rappel de l’importance de la sécurité et de la santé lors des voyages. Les autorités doivent prendre des mesures pour s’assurer que les passagers sont en sécurité et que leur santé est prise en compte. La population locale doit également être consciente de ces problèmes et offrir son soutien et son aide aux personnes en difficulté. Nous espérons que cet incident sera une leçon pour tous, et que de tels incidents ne se reproduiront plus.