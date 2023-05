Mort Cause de Décès : Un camion benne a heurté et tué un étudiant Madhyamam.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un étudiant est décédé après avoir été heurté par un camion benne à Chengannur

Akshay (Srihari 10), fils de Rajesh et Ranju, est mort chez Umayatukara Undachadath, l’employé de Kazhakam au temple Kallissery Azhakiyakav Devi. L’accident s’est produit près de la succursale de la Umayatukara Cooperative Bank à Trivandrum vers 9 heures du matin.

Les circonstances de l’accident

Le jeune Akshay était sur son chemin pour se rendre à l’école lorsqu’il a été heurté par un camion benne. Selon les témoins, le camion a essayé de dépasser un autre véhicule et a perdu le contrôle, frappant Akshay qui se trouvait sur le trottoir.

Le conducteur du camion a été arrêté par la police et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

L’hommage rendu à Akshay

Akshay était un étudiant brillant et aimé de tous ceux qui le connaissaient. Sa mort soudaine a choqué toute la communauté de Chengannur et des hommages ont été rendus en son honneur.

Le maire de Chengannur a déclaré que la ville avait perdu un enfant talentueux et prometteur, et a promis que des mesures seraient prises pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent à l’avenir.

La famille d’Akshay a également reçu de nombreux messages de condoléances de la part de la communauté locale et de personnes du monde entier qui ont été touchées par sa mort tragique.

Les dangers de la circulation à Chengannur

Cet accident tragique met en lumière les dangers de la circulation à Chengannur et dans de nombreuses autres villes d’Inde. Malgré les campagnes de sensibilisation et les efforts pour améliorer la sécurité routière, le nombre d’accidents de la circulation reste élevé.

Les conducteurs doivent être plus prudents sur les routes et respecter les règles de la circulation pour éviter des accidents comme celui qui a coûté la vie à Akshay. Les autorités doivent également prendre des mesures pour améliorer la sécurité routière et réduire le nombre d’accidents.

Conclusion

La mort tragique d’Akshay est une perte pour sa famille, ses amis et toute la communauté de Chengannur. Cela doit servir de rappel à tous les conducteurs de la nécessité de conduire prudemment et de respecter les règles de la circulation.

Les autorités doivent également agir pour améliorer la sécurité routière et réduire le nombre d’accidents de la circulation, afin que d’autres familles ne soient pas confrontées à une telle tragédie.