Mort Cause de Décès : Un candidat bouleverse l’émission “Les 12 coups de midi” de Jean-Luc Reichmann avec sa triste nouvelle “Il est mort sur place”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Les 12 Coups de Midi : “Il est mort sur place”, un candidat bouleverse l’émission de Jean-Luc Reichmann

Dans Les 12 Coups de Midi, Jean-Luc Reichmann invite les candidats à raconter des anecdotes concernant leur vie personnelle ou professionnelle. Si Céline est toujours maître de midi, un certain Antoine lui a volé la vedette quelques minutes. Et pour cause, il a raconté une histoire surprenante au sujet de son métier. Vous n’allez pas en revenir. En effet, l’anecdote a choqué tout le monde.

Pour l’émission du 29 avril, Céline affronte trois nouveaux candidats : Jade, Claire et Antoine. Mais c’est le dernier qui tire son épingle du jeu. Mais pas pour les raisons que vous croyez. En effet, si le candidat des 12 Coups de Midi fait beaucoup parler, c’est grâce à une surprenante anecdote.

On le sait, Jean-Luc Reichmann aime divertir les presque 4 millions de téléspectateurs qui regardent Les 12 Coups de Midi chaque jour. Alors il compte sur la coopération des candidats. En effet, il leur demande de partager des anecdotes.

Antoine a décidé de marquer les esprits. Le candidat travaille dans des pompes funèbres. On se dit donc logiquement qu’il ne doit pas avoir beaucoup d’anecdotes bien heureuses. Mais on ne s’attendait pas à celle qu’il a racontée.

Les téléspectateurs rigolent énormément mais sont également sous le choc de cette histoire. On arrête ici avec le suspens et on vous explique tout.

Encouragé par Jean-Luc Reichmann, le candidat des 12 Coups de Midi se lance. Il sait que son histoire va surprendre tout le monde.

« J’ai une personne qui est venue chez nous pour organiser ses funérailles à l’avance. C’est-à-dire qu’elle prend son cercueil et toutes les prestations qui vont avec ». Jusque là, rien de bien surprenant. Énormément de personnes préparent de leur vivant leurs propres obsèques.

Le candidat des 12 Coups de Midi ne s’arrête pas là. « Elle allait pour signer son contrat mais… Elle n’est jamais partie de chez nous, elle est restée ».

Jean-Luc Reichmann demande alors des précisions. « Il est décédé sur place ». À cause d’une crise cardiaque, les obsèques de ce monsieur sont arrivées plus tôt que prévu.

L’animateur des 12 Coups de Midi est sous le choc, comme le public. On entend de nombreux rires nerveux dans le public. L’anecdote fait mouche.

Et c’est pour ce genre de moment que Jean-Luc Reichmann aime se lever le matin et anime les 12 Coups de Midi. « Vous voyez pourquoi je ne vais jamais prendre ma retraite. Je vais pousser mes limites encore très très loin », dit-il.

Et tous les fans de l’émission espèrent qu’il va rester encore longtemps. Car c’est l’âme du programme. Jean-Luc Reichmann sait à quel point il est important pour les téléspectateurs.

En effet, ces derniers ont fait de lui leur animateur préféré, devant Stéphane Plaza. Une place de choix pour celui qui poursuit également sa carrière d’acteur, notamment dans la série Léo Mattéï.

Ainsi, même s’il adore être acteur, Jean-Luc Reichmann ne compte pas arrêter d’animer les 12 Coups de Midi.