Mort Cause de Décès : « Un citoyen dévoué envers sa ville »

Les hommages affluent depuis l’annonce de la disparition de Jean-Louis Rousset. Celui qui a créé les Ambulances ripagériennes était aussi l’adjoint de Jean-Claude Charvin dès 2001 avant de se retrouver sur les bancs de l’opposition aux côtés de Séverine Reynaud depuis 2020.

« De grandes valeurs humaines et professionnelles »

Les hommages saluent un « homme engagé » ou encore un élu « honnête, à l’écoute et dans le partage ». « Je le connaissais déjà en tant qu’ambulancier, je connaissais l’homme et j’appréciais beaucoup son engagement syndicaliste à la verrerie », explique Jean-Claude Charvin, l’ancien maire de la ville qui l’avait « recruté » pour rejoindre son équipe municipale dès son deuxième mandat. « Il avait de grandes valeurs humaines et professionnelles, il a été plus qu’un compagnon fidèle, lorsque j’ai traversé des moments compliqués, il a toujours été à mes côtés, c’était quelqu’un de très affectif malgré ses airs un peu bourrus », poursuit-il.

Jean-Claude Charvin loue l’intelligence de son compagnon de route. « Il a débuté comme adjoint à la voirie puis à l’urbanisme et à la sécurité. Il a porté le projet ANRU sur Rive-de-Gier, il a été mon point d’appui lorsque j’étais à la Métropole. Il était exceptionnel sur le dossier de la verrerie : il a pu apporter son expertise et l’historique. J’adorais bosser avec lui. »

« Il était également très apprécié des habitants »

Même sentiment du côté de Séverine Reynaud, avec laquelle il a partagé les bancs de l’opposition ces dernières années. « Il m’avait dit qu’il ne resterait pas dans l’opposition longtemps mais lorsque Jean-Claude Charvin est parti, il a décidé de m’épauler. J’avais une énorme amitié pour lui, il était toujours disponible à l’écoute et il m’a toujours soutenu. C’est quelqu’un d’honnête et franc. Je l’aimais beaucoup. » L’élue ne tarit pas d’éloges : « Il était également très apprécié des habitants. Il s’est engagé jusqu’à la fin avec une conscience politique et l’amour de sa ville ».

« Un homme qui a tant donné pour sa ville »

Et malgré les différends qui ont pu opposer Jean-Louis Rousset au maire Vincent Bony au fil des années, le premier édile salue lui aussi son engagement. « C’est toujours choquant de voir partir quelqu’un qu’on a l’habitude de côtoyer régulièrement. Nous avions des différences de point de vue mais je rends hommage à cet homme qui a donné autant pour sa ville. On pense à tout le travail qu’il a pu réaliser pour la collectivité. Jusque très peu, il a siégé dans les institutions faisant part de ses expertises. Il était toujours aux services de l’intérêt général. »

Le maire rendra un hommage à Jean-Louis Rousset lors du prochain conseil municipal.

