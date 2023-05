Mort Cause de Décès : Un cycliste meurt dans un accident de la route à Lucknow après une collision avec un camion.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Accident de la route à Lucknow : Un cycliste percuté par un camion

Le chauffeur du camion a percuté le cycliste par derrière sur la route de Sitapur sous le quartier de Bakshi Talab de la capitale. Après la collision, les trois personnes à vélo sont tombées au sol. Le chauffeur du camion a quitté le camion et a pris la fuite. Après l’incident, les personnes présentes ont immédiatement appelé les secours pour venir en aide aux victimes.

Les circonstances de l’accident

L’accident s’est produit sur la route de Sitapur, sous le quartier de Bakshi Talab à Lucknow. Selon les témoins, le camion a percuté le cycliste par derrière, alors qu’il roulait sur la route principale. Les trois personnes à vélo ont été projetées au sol, et ont subi de graves blessures. Le chauffeur du camion, quant à lui, a quitté les lieux de l’accident sans même s’arrêter pour porter secours aux victimes.

Les victimes de l’accident

Les trois personnes à vélo ont été gravement blessées dans l’accident. Selon les témoins, le cycliste a subi le plus de dommages, et a été transporté d’urgence à l’hôpital le plus proche. Les autres victimes ont également été emmenées à l’hôpital, où elles ont reçu des soins médicaux d’urgence.

Les recherches du chauffeur du camion

Après avoir quitté les lieux de l’accident, le chauffeur du camion a pris la fuite. Les autorités ont immédiatement lancé une enquête pour retrouver le chauffeur du camion. Les témoins ont fourni des informations importantes sur le camion, telles que son numéro d’immatriculation et sa couleur. Les autorités ont également examiné les enregistrements de vidéosurveillance pour localiser le camion et le chauffeur.

Les mesures prises par les autorités

Les autorités ont pris des mesures immédiates pour venir en aide aux victimes de l’accident. Les secours ont été rapidement dépêchés sur les lieux de l’accident pour transporter les victimes à l’hôpital. Les autorités ont également lancé une enquête pour retrouver le chauffeur du camion et le traduire en justice.

Conclusion

Cet accident de la route est un rappel brutal de l’importance de la sécurité routière. Les autorités doivent prendre des mesures pour réduire le nombre d’accidents de la route et assurer la sécurité des usagers de la route. Les conducteurs doivent également être conscients de leur responsabilité envers les autres usagers de la route et respecter les règles de la circulation. Nous espérons que les victimes de cet accident se rétabliront rapidement et que le chauffeur du camion sera rapidement retrouvé et traduit en justice.