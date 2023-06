Mort Cause de Décès : Un des membres de la fratrie Galevi recherchée est décédé après son retour en Bulgarie.

Comment Angel Hristov a-t-il réussi à retourner en Bulgarie sans être détenu ?

Angel Hristov, qui était l’un des soi-disant frères Galevi, sont morts d’une crise cardiaque après être retournés secrètement en Bulgarie, rapportent Nova TV et bTV. On suppose qu’il est retourné en Bulgarie il y a quelques jours.

On ne sait pas encore comment Angel Hristov a réussi à retourner en Bulgarie sans être remarqué par le ministère de l’Intérieur. Les funérailles d’Angel Hristov, prévues lundi à Doupnitsa, ont été suspendues, a rapporté BNT. La raison en est qu’une enquête a été ouverte sur la façon dont il a réussi à retourner en Bulgarie sans être détenu pour y purger une peine.

Selon des sources de BNT, il n’y a pas de données de connexion avec son identité. Il est possible qu’il ait utilisé une pièce d’identité étrangère.

Les frères Galevi et leur fuite à l’étranger

Les Galevis ont fui le pays en 2012 peu avant d’être condamnés définitivement à 5 et 7 ans de prison pour racket et extorsion. Angel Hristov et Plamen Galev étaient recherchés par Interpol avec une notice rouge, qui expire en 2024.

En 2018, Vaylo Dimitrova, alors chef du secteur “Recherche” au ministère de l’Intérieur, a expliqué que la police disposait d’informations sur la localisation possible des frères Galevi, portés disparus depuis 2012.

“Ils sont en dehors des frontières du pays. Nous avons des informations sur l’endroit où ils peuvent se trouver. Tout cela est une question de vérifications et de communication avec les services partenaires. Lorsque nous les atteignons, ils sont détenus et retirés de la recherche. Nous avons des informations. Je ne peux pas dire d’où vient cette information, car je risque de révéler l’informateur”, a expliqué Dimitrov.

Le mystère de la mort du chauffeur de taxi Plamen Milanov

Pendant ce temps, le principal témoin dans l’affaire contre eux – le chauffeur de taxi Plamen Milanov – est mort mystérieusement.

Les questions soulevées par le retour d’Angel Hristov en Bulgarie

Le cas d’Angel Hristov, qui est retourné en Bulgarie et s’est même installé dans son ancien manoir, qui a fait l’objet d’une confiscation, soulève la question de la volonté de la Bulgarie d’entrer dans Schengen. Les autorités bulgares n’ont pu arrêter aucun des principaux accusés et suspects recherchés. Il y a quelques jours, Petio Evroto aurait reçu des informations sur une arrestation imminente et aurait réussi à s’enfuir à l’étranger avec son enfant.