Mort Cause de Décès : Un deuxième guépard a péri dans le parc national de “Kuno”

Un bébé guépard meurt après être tombé malade dans le parc national de Kuno, dans le Madhya Pradesh

Les responsables du parc national de Kuno, situé dans l’État de Madhya Pradesh en Inde, ont annoncé la mort d’un bébé guépard. Selon eux, l’animal est décédé en raison de sa faiblesse.

Une triste série de décès de guépards abandonnés

Ce n’est malheureusement pas le premier décès de guépard dans le parc national de Kuno. En effet, trois autres guépards ont déjà perdu la vie ces derniers temps. Tous étaient des animaux abandonnés, qui avaient été placés sous la surveillance du parc national pour leur protection.

Le parc national de Kuno a été choisi pour abriter une population de guépards venant d’autres régions du pays, dans le but de sauvegarder l’espèce. Cependant, la mise en place de ce projet a connu de nombreux obstacles et retards, notamment en raison de la résistance des populations locales. Les guépards ont finalement été introduits dans le parc national, mais leur survie est encore incertaine.

Une mort tragique pour le bébé guépard

Le bébé guépard qui vient de décéder avait été pris en charge par le parc national après avoir été abandonné par sa mère. Les responsables du parc ont déclaré que l’animal avait été soigné pour une infection, mais que son état s’était rapidement dégradé. Malgré tous les efforts pour le sauver, le bébé guépard est finalement décédé.

Cette nouvelle tragique a suscité l’émotion de nombreux défenseurs de la cause animale, qui appellent à une meilleure protection des guépards en Inde. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) considère en effet que l’espèce est en danger critique d’extinction dans le pays.

Des mesures pour protéger les guépards en Inde

Face à cette situation alarmante, les autorités indiennes ont mis en place un plan d’action pour protéger les guépards. Ce plan prévoit notamment la création de zones de conservation pour l’espèce, ainsi que des mesures pour prévenir leur braconnage.

Le braconnage est en effet l’une des principales menaces qui pèsent sur les guépards en Inde. Les animaux sont chassés pour leur peau et leurs os, qui sont utilisés dans la médecine traditionnelle asiatique. Ils sont également victimes de la destruction de leur habitat naturel, due à l’urbanisation et à l’agriculture intensive.

Un appel à la mobilisation pour sauver les guépards

Face à cette situation critique, de nombreuses associations de protection animale appellent à la mobilisation de tous pour sauver les guépards en Inde. Elles demandent notamment une meilleure prise en compte de la protection de l’environnement dans les politiques publiques, ainsi qu’une sensibilisation accrue de la population à l’importance de la préservation de la biodiversité.

Il est en effet urgent d’agir pour sauver les guépards en Inde. Ces animaux majestueux et menacés méritent notre protection, et leur survie dépend de notre engagement collectif en faveur de la préservation de l’environnement et de la biodiversité.