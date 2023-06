Mort Cause de Décès : Un élève lutteur meurt dans un lac un jour après sa disparition lors d’une activité de natation traditionnelle.

Victor Rodriguez, âgé de 18 ans, lutteur de l’équipe de lutte de l’école Pitman dans le comté de Gloucester, a été retrouvé mort dans le lac Alcyon un jour après sa disparition lors d’une “chasse au trésor” traditionnelle de l’école.

Rodriguez avait disparu après avoir nagé dans le lac Alcyon vers 20h45 dimanche soir. Des recherches nocturnes ont été entreprises avec plusieurs équipes de plongée, des équipements de sonar et des chiens de cadavre. Les conditions herbeuses dans le lac ont rendu la tâche difficile pour les plongeurs.

Le corps de Rodriguez a été retrouvé dans le lac lundi après-midi, après une recherche fastidieuse de plus de 17 heures par les premiers intervenants.

La baignade n’est pas autorisée dans le lac Alcyon de 17,5 acres, qui mesure environ 10 à 12 pieds de profondeur. Selon le chef de la police de Pitman, Dan McAteer, il fait très sombre dans la région la nuit, ce qui rend difficile la patrouille.

Rodriguez avait tenté de traverser le lac à la nage dans le cadre de la chasse au trésor traditionnelle de l’école. Cette activité dure depuis plus de 15 ans, a déclaré le senior Sean Powell à NBC 10. Les participants obtiennent des points pour traverser le lac à la nage.

Rodriguez a été inscrit à Deptford High pendant les trois premières années d’école et à Pitman High pour sa dernière année seulement. Il a affiché un record de 30-8 à 132 livres à Pitman, atteignant sa première finale de district et se qualifiant pour les quarts de finale régionaux pour la deuxième année consécutive.

Lundi soir, des membres des communautés de Deptford et de Pitman se sont rassemblés à l’église méthodiste unie de Pitman pour une veillée en souvenir de la vie de l’athlète adolescent.

Le maire de Pitman Borough, Michael Razze, a déclaré dans un communiqué sur Facebook: « C’est avec une grande tristesse qu’après un peu plus de 17 heures de travail fastidieux et exigeant de la part de nombreux premiers intervenants, Victor a été récupéré. L’amour et le soutien mutuels de notre communauté nous aideront à traverser cette période difficile. Au nom de tout l’arrondissement, nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis, ses camarades de classe et la classe PHS de 2023. »

La casquette et la robe de Rodriguez seront placées sur un siège vide lors de la remise des diplômes de l’école mercredi soir, selon NBC 10.

La collecte de fonds GoFundMe pour Rodriguez a recueilli jusqu’à présent plus de 50 000 $. Son frère Pablo a écrit sur le compte GoFundMe: « C’est avec tristesse dans nos cœurs que nous vous informons de la (perte) de notre bien-aimé Victor. La tragédie est restée le 11 juin dernier au lac Alcyon, lorsque Victor Rodriguez a participé à une chasse au trésor qui s’est égarée. »