Mort Cause de Décès : Un enfant de 15 mois meurt coincé par un portail automatique à Vidauban (Var) – Il jouait dehors lorsque sa mère a activé le portail coulissant chez lui.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un petit garçon de 15 mois décède après avoir été coincé par un portail automatique

C’est un drame terrible qui s’est produit hier dans le sud de la France, à quelques heures du week-end. Un petit garçon de 15 mois est décédé après avoir été coincé par un portail automatique. L’accident s’est produit au domicile de la famille à Vidauban (Var).

Les circonstances de l’accident

Selon les premiers éléments, l’enfant jouait dehors quand sa maman a activé le portail coulissant pour entrer ou sortir du domicile, mais extrêmement choquée, elle n’a pu être immédiatement entendue.

L’enfant aurait été poussé par le portail en mouvement et se serait retrouvé coincé contre un muret.

Les secours mobilisés

Les pompiers du Var ont engagé neuf personnes sur cet accident. Une équipe médicale du SMUR Draguignan était également présente. Malgré les efforts des secours et les tentatives de réanimation, l’enfant est décédé selon nos confrères de France Bleu.

Enquête ouverte

Les gendarmes de la compagnie de Draguignan ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances précises de l’accident. Il s’agit d’une procédure standard dans ce type de tragédie. Les enquêteurs chercheront à comprendre comment l’accident a pu se produire et s’il y a eu des défaillances techniques ou de sécurité.

Les dangers des portails automatiques

Cet accident tragique rappelle les dangers des portails automatiques. Ces équipements, de plus en plus courants dans les habitations, peuvent être très dangereux s’ils ne sont pas installés et utilisés correctement.

Les portails automatiques sont équipés de capteurs de mouvement destinés à détecter la présence d’obstacles. Ils doivent être régulièrement entretenus pour garantir leur bon fonctionnement et éviter les accidents.

Il est également important de suivre les instructions du fabricant lors de l’installation et de l’utilisation du portail. Les enfants doivent être surveillés en permanence lorsqu’ils jouent à proximité de ces équipements.

Conclusion

Cet accident tragique est un rappel de la nécessité de la prudence lors de l’utilisation des équipements automatiques. Il est important de suivre les instructions du fabricant et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents. Nos pensées vont à la famille de ce petit garçon.