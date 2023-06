Mort Cause de Décès : Un enfant de 6 ans décède suite à une noyade dans une piscine.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un garçon de Kanchipuram disparu dans une piscine privée

Kanchipuram, Nandakumar est originaire de Neelamangalam Bharatiyar Street Jeeva Nagar à Orathur Panchayat à côté de Padappa dans le district de Kanchipuram. Il est marié à Tarika (35 ans) et a des fils Saswin Vaibhav (6 ans) et Sidvik Vaibhav (2 ans). Hier, Tarika a emmené ses fils dans une piscine privée du même quartier.

L’incident

Alors que Saswin jouait dans la piscine, il a glissé et est tombé dans l’eau. Tarika, qui était en train de jouer avec Sidvik, ne s’est pas rendu compte de la situation immédiatement. Quand elle a réalisé que Saswin avait disparu, elle a commencé à chercher dans la piscine et a demandé de l’aide aux autres personnes présentes dans le quartier. Mais, ils n’ont pas réussi à le trouver.

Les efforts de recherche

La famille a immédiatement signalé l’incident à la police locale et les autorités ont commencé à chercher Saswin dans la piscine. Ils ont également contacté des plongeurs professionnels pour aider dans la recherche. Les sauveteurs ont passé des heures à chercher Saswin dans l’eau, mais n’ont pas réussi à le trouver. Les efforts de recherche se poursuivent et la police a également demandé l’aide des habitants pour trouver le garçon.

La sécurité dans les piscines privées

Cet incident montre l’importance de la sécurité dans les piscines privées. Il est essentiel que les propriétaires de piscines prennent les mesures nécessaires pour éviter de tels incidents. Les piscines doivent être clôturées et équipées de systèmes de sécurité tels que des alarmes pour éviter les accidents. Les parents doivent également surveiller leurs enfants lorsqu’ils jouent dans les piscines.

Conclusion

Cet incident tragique a bouleversé la communauté locale et a mis en évidence l’importance de la sécurité dans les piscines privées. Nous espérons que Saswin sera bientôt retrouvé sain et sauf et que les propriétaires de piscines prendront les mesures nécessaires pour éviter de tels accidents à l’avenir.