Mort Cause de Décès : Un enfant de six ans décède tragiquement suite à une noyade dans une piscine.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un garçon de 6 ans se noie dans une piscine à Sriperumputhur

Saswanth Vaibhav, un garçon de six ans, est décédé tragiquement après s’être noyé dans une piscine à Sriperumputhur, dans le district de Kancheepuram. Saswanth, fils de Tarika, était originaire de Neelamangalam, dans le district de Kanchipuram. Il était en première classe dans une école privée et était allé chez sa grand-mère pour les vacances d’été.

Le tragique incident

Saswant jouait près de la piscine quand il est tombé accidentellement dedans. Les membres de la famille ont immédiatement sauté dans la piscine pour le sauver, mais il était déjà inconscient. Ils ont appelé une ambulance, mais Saswanth est décédé en route vers l’hôpital.

La douleur de la famille

La famille de Saswanth est dévastée par sa perte soudaine et tragique. Ses parents, sa grand-mère et ses proches sont inconsolables. Ils ont décrit Saswanth comme un garçon joyeux et actif qui aimait jouer avec ses amis et sa famille. Il aimait également étudier et apprendre de nouvelles choses.

La sécurité des piscines

Cet incident tragique rappelle l’importance de la sécurité des piscines. Les piscines peuvent être très dangereuses pour les enfants, en particulier pour ceux qui ne savent pas nager. Il est essentiel que les propriétaires de piscines prennent des mesures pour assurer la sécurité dans et autour de leur piscine. Cela peut inclure l’installation de clôtures de sécurité, la surveillance constante des enfants qui jouent près de la piscine et l’apprentissage de la natation aux enfants dès leur plus jeune âge.

Conclusion

La mort tragique de Saswanth est une perte pour sa famille et sa communauté. Les parents doivent être vigilants et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leurs enfants autour des piscines. Nous espérons que cet incident rappellera à tous l’importance de la sécurité autour des piscines et préviendra des accidents tragiques similaires à l’avenir.