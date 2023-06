Nécrologie – Mort cause de décès.

Le nombre de victimes de l’attaque à la roquette russe s’élève à 22, dont 5 enfants





Dans la nuit du 4 juin, le corps d’un enfant de 2 ans a été retrouvé sous les décombres d’une maison de la communauté Pidhorodnen de la région de Dnipropetrovsk, le nombre de victimes de l’attaque à la roquette russe est passé à 22, dont 5 enfants.

Contexte

Le 4 juin, une attaque à la roquette a eu lieu dans la communauté de Pidhorodnen, dans la région de Dnipropetrovsk en Ukraine. Cette attaque a causé la mort d’au moins 22 personnes, dont 5 enfants, et a laissé de nombreux autres blessés. Le corps d’un enfant de 2 ans a été retrouvé sous les décombres d’une maison.

Les conséquences de l’attaque

Cette attaque a eu des conséquences tragiques pour les habitants de la communauté de Pidhorodnen. Les personnes touchées par cette attaque ont perdu des membres de leur famille et des amis, et ont été gravement blessées. Les secours ont été dépêchés sur place pour aider les victimes, mais les dégâts étaient considérables et l’accès aux soins de santé a été difficile.

Les réponses internationales à l’attaque

L’attaque a été condamnée par de nombreux pays et organisations internationales. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que “les attaques contre des civils sont inacceptables et doivent être condamnées sans réserve”. L’Union européenne a également condamné l’attaque et a appelé à une enquête complète et transparente sur les circonstances de l’incident.

La situation en Ukraine

Cette attaque s’inscrit dans un contexte de tension accrue en Ukraine, où les combats entre les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes continuent dans l’est du pays. Depuis 2014, la Russie a annexé la Crimée et soutient les séparatistes dans le Donbass, ce qui a conduit à une guerre qui a fait plus de 13 000 morts.

Conclusion

L’attaque à la roquette qui a eu lieu dans la communauté de Pidhorodnen en Ukraine est une tragédie qui a causé la mort d’au moins 22 personnes, dont 5 enfants. Cette attaque a été condamnée par de nombreux pays et organisations internationales, mais elle s’inscrit dans un contexte de tension accrue en Ukraine, où les combats continuent dans l’est du pays. Il est essentiel que les responsables de cette attaque soient identifiés et traduits en justice, et que les efforts soient renforcés pour mettre fin à la violence en Ukraine.