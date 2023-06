Mort Cause de Décès : Un érudit s’en est allé : Joseph Sicurani est décédé.

Joseph Sicurani était un homme qui avait vécu une vie longue et bien remplie, mais qui avait également connu des moments de souffrance, avec la perte de deux de ses enfants et de sa femme en juillet 2018. Né à Valle d’Orezza, il avait déménagé à Corte à l’âge de sept mois et y avait passé la majeure partie de sa vie.

Un homme aux multiples talents

Joseph Sicurani était un homme aux multiples talents. Passionné de peinture, il a étudié les originaux de grands artistes tels que De Vinci ou Michel-Ange aux Beaux-arts de Paris. Il est sorti de cette prestigieuse école très bien classé et avait le choix de son affectation, mais il a choisi de revenir à Corte.

Il a commencé une longue carrière d’enseignant et a marqué des générations de Cortenais. Il a également enseigné la langue corse, étant le premier à donner des cours de cette langue en 1970. Il était très préoccupé par le traitement que l’on appliquait à cette langue et a donc décidé de préparer un dictionnaire pour contribuer à sa préservation. Il était en train de préparer un second dictionnaire lorsqu’il est décédé.

Un homme qui aimait la lecture

Joseph Sicurani était également un grand lecteur. Il était connu pour être un lecteur compulsif et avait lu de nombreux livres tout au long de sa vie. Il était très fier de sa collection de livres et aimait les partager avec ceux qui partageaient sa passion pour la lecture.

Un homme aimé et respecté

Joseph Sicurani était un homme aimé et respecté dans sa communauté. Il a touché de nombreuses personnes grâce à ses talents multiples et son dévouement envers la langue corse. Il restera dans le cœur de ceux qui l’ont connu comme un homme humble, généreux et passionné.

Conclusion

La vie de Joseph Sicurani a été marquée par ses talents multiples et son dévouement envers sa communauté. Il a laissé derrière lui un héritage précieux, notamment son travail pour la préservation de la langue corse. Il restera à jamais dans le cœur de ceux qui l’ont connu et aimé.