Mort Cause de Décès : Un étudiant décède suite à un choc électrique à Kannur

Nécrologie – Mort cause de décès.

Étudiant électrocuté dans une étable à Payyannur

Un étudiant a connu une fin tragique après avoir été électrocuté dans une étable à Payyannur. L’accident a eu lieu à Payyannur Talichal. Shivdatta (16 ans) est décédé à la maison Kaiprat à Mengalat de Talichal. Vellora était un élève de l’école secondaire supérieure Tagore Memorial. L’accident s’est produit samedi vers 17 heures.

Les circonstances de l’accident

Le jeune Shivdatta était en visite chez son oncle qui possède une ferme à Payyannur. Il s’est rendu dans l’étable pour aider son oncle à nourrir les vaches. C’est alors qu’il a accidentellement touché un fil électrique exposé qui pendait au plafond de l’étable. Il a été électrocuté sur le coup et est décédé avant que les secours n’arrivent sur les lieux.

Les réactions à la suite de l’accident

Cet accident tragique a provoqué une onde de choc dans la communauté locale. Les habitants de Payyannur ont exprimé leur tristesse et leur soutien à la famille de Shivdatta. Les responsables locaux ont également exprimé leur préoccupation concernant la sécurité des étables et des fermes dans la région. Ils ont appelé à une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et pour garantir que de tels incidents ne se reproduisent plus à l’avenir.

La sécurité électrique dans les fermes

Cet accident tragique souligne l’importance de la sécurité électrique dans les fermes et les étables. Les propriétaires d’élevage doivent être conscients des risques électriques et prendre des mesures pour garantir la sécurité de leur personnel et de leur bétail. Les fils électriques exposés doivent être réparés ou remplacés immédiatement. Les étables et les fermes doivent être régulièrement inspectées pour s’assurer que toutes les installations électriques sont en bon état de fonctionnement.

L’éducation à la sécurité électrique

En plus de prendre des mesures de sécurité, il est également important d’éduquer les travailleurs et les visiteurs sur les risques électriques. Les propriétaires d’élevage devraient fournir une formation adéquate sur la sécurité électrique à leur personnel et à tous ceux qui visitent leur ferme. Cela peut aider à réduire les risques d’accidents électriques et à protéger la vie et la santé de tous ceux qui travaillent ou visitent une ferme ou une étable.

Conclusion

Cet accident tragique est une triste rappel de l’importance de la sécurité électrique dans les fermes et les étables. Les propriétaires d’élevage doivent prendre des mesures pour garantir la sécurité de leur personnel et de leur bétail. Ils doivent également fournir une formation adéquate sur la sécurité électrique pour réduire les risques d’accidents électriques. En travaillant ensemble, nous pouvons prévenir de tels incidents et protéger la vie et la santé de tous ceux qui travaillent ou visitent une ferme ou une étable.