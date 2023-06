Mort Cause de Décès : Un finaliste de “The Voice of China” meurt subitement d’un mélanome et devient père l’année dernière à l’âge de 36 ans.

De la campagne à la scène

Le chanteur de Chine continentale Zhang Hengyuan a participé à la deuxième saison de “The Voice of China” de Zhejiang Satellite TV en 2013 et a remporté le titre de champion du groupe Wang Feng et le deuxième de la finale nationale. Son fils, aujourd’hui (14ème), a rapporté que il est mort d’un mélanome à l’âge de 36 ans.

Zhang Hengyuan, dont la ville natale est dans le Guizhou, est né dans une famille rurale ordinaire. En raison de son amour du chant, il chante dans les bars de Shenzhen depuis 2007. En 2013, il participe à “The Voice of China” et fait ses débuts En plus de sortir un album EP “Successor”, en 2014, il a également remporté le prix de popularité annuel Weibo lors de la cérémonie nocturne Sina Weibo l’année dernière. L’année dernière, il a formé une famille avec sa petite amie Bi Xia et est devenu mari et père. De façon inattendue, il a été rapporté qu’il est décédé subitement. Lui et son coéquipier Li Ya qui ont participé au même programme Cela a également été confirmé plus tôt.

Les hommages de ses proches

Li Ya a écrit sur Weibo : “Je n’arrive vraiment pas à y croire. La première fois que j’ai rencontré frère Zhang Hengyuan, c’était après le concours pour participer à la nouvelle tournée de chant. Nous étions des adversaires de PK au concert. Plus tard, nous avons dîné ensemble. Lui et sa musique Pareil, simple, héroïque, j’espère qu’il trouvera la paix dans un autre monde, nous nous souviendrons tous de lui. RIP”, et le chanteur Tang Lei et l’animateur de radio Dabing ont également transmis des messages connexes dans Moments.

Une lutte courageuse contre la maladie

On sait que Zhang Hengyuan souffrait de mélanome ces dernières années et luttait activement contre la maladie. De façon inattendue, il n’était toujours pas en mesure de recouvrer la santé comme il le souhaitait. Il est décédé à 20h58 le 13 de ce mois à l’âge de 36. Une cérémonie d’adieu a eu lieu et la salle de deuil a été installée à Guizhou. Ces dernières années, Zhang Hengyuan a surtout joué et travaillé dans le Yunnan. Il a également participé à la “Time Music Party” à la fin de l’année dernière. Il ne s’attendait pas à ce que ce soit la dernière représentation de sa vie.

Soyez responsable

En conclusion, la mort de Zhang Hengyuan est une perte tragique pour la scène musicale chinoise.