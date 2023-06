Mort Cause de Décès : Un grimpeur décède à l’Aiguille Verte.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un alpiniste de 21 ans perd la vie dans les pentes de l’aiguille Verte

Un jeune homme de 21 ans a fait une chute de près de 600 mètres alors qu’il skiait dans la face nord de l’aiguille Verte qui culmine à 4122 mètres d’altitude. L’accident s’est produit le mercredi 7 juin dans le massif du Mont-Blanc.

La chute mortelle

Accompagné d’un ami, le jeune homme avait gravi le sommet par le couloir Couturier avant de redescendre à ski le très abrupt couloir Cordier. Selon le Dauphiné Libéré, l’alpiniste a perdu le contrôle de ses skis, puis a chuté irrémédiablement dans la pente vertigineuse sur près de 600 mètres.

Les secours

Le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix est intervenu en hélicoptère pour secourir le skieur qui a malheureusement été déclaré décédé sur place. Son corps a été évacué dans la vallée de Chamonix.

Un passionné de montagne et de judo

Le jeune homme était un passionné de montagne et sportif de haut niveau en judo. Son compagnon de cordée sous le choc a pu, quant à lui, être pris en charge également par les secouristes. Une enquête a été ouverte pour éclairer les circonstances de cet accident.

Des drames similaires dans la région

Les pentes escarpées de l’aiguille Verte ont récemment connu des drames similaires. Le 1er juin dernier, un guide de 60 ans et son client de 28 ans ont chuté à la descente suite probablement au mauvais ancrage d’un rappel dans le couloir Whymper. Début mai, un autre skieur est également mort, chutant à ski lors de la descente cette fois du couloir Couturier.

Conclusion

Ce tragique accident rappelle les risques encourus par les alpinistes et les skieurs en haute montagne. Malgré les précautions prises, le danger reste présent et les accidents peuvent survenir à tout moment. Il est donc essentiel de bien se préparer avant de se lancer dans une telle aventure et de respecter les règles de sécurité en vigueur.