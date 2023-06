Mort Cause de Décès : Un habitant de Saint-Racho est décédé à Madagascar.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Une stèle commémorative pour le soldat Jean-Claude Marin

Près de la montagne de Dun, sur la route du même nom, dans la côte qui conduit au village de Saint-Racho, se dresse un curieux monument. La stèle qui trône sur le bord de la chaussée porte plusieurs noms, mais elle a été érigée pour un seul homme : le soldat 1re classe Jean-Claude Marin, né à Saint-Racho en 1872, et décédé à Madagascar en 1895.

« Tous les jours, des gens s’arrêtent devant, explique Yvonne Buisson, petite-nièce du soldat disparu. Peu de personnes connaissent la campagne de Madagascar. Les noms des soldats décédés sont gravés sur la pierre des monuments aux morts de 1914-18 ou 1939-45, mais une stèle en l’honneur d’un militaire tué à Madagascar, il n’y en a qu’une en France : c’est celle-ci. »

L’ouvrage est privé. C’est le père de Jean-Claude Marin, Antoine, tailleur de pierre de profession, qui a érigé la stèle commémorative sur sa propriété pour honorer et faire perdurer la mémoire de son fils. « J’ai également à cœur de continuer à faire vivre sa mémoire, continue Yvonne Buisson. J’ai d’ailleurs fait acheter le monument par la mairie de Saint-Racho. Ainsi, même si je vends ma maison, il ne sera pas démoli car il est maintenant propriété de la commune. Il fallait que sa famille tienne à faire vivre son souvenir pour monter cette pierre sur son terrain car, à l’époque, on ne gaspillait pas la terre, elle était trop précieuse : on y faisait pousser de quoi manger. »

Manger… Trouver une vie meilleure, n’est-ce pas la raison qui a poussé le jeune Saint-Rachois à se jeter dans l’aventure malgache ? « À l’origine, il était boulanger, il a fait son apprentissage à Villefranche-sur-Saône, raconte la petite-nièce du soldat Marin. Mais ici, à l’époque, c’était la misère ! Après son service militaire, il s’est engagé, peut-être pour avoir assez d’argent pour monter son entreprise, car ceux qui partaient là-bas touchaient une solde. Mais ça ne reste qu’une supposition. »

Une chose est certaine en tout cas : Jean-Claude Marin, incorporé au 40e bataillon de chasseurs à pied débarqué à Majunga, en mai 1895, était un engagé volontaire. « La technique des recruteurs était de payer à boire aux jeunes gens dans les cafés du coin, témoigne Yvonne Buisson. Quand ces gamins étaient suffisamment ivres, ils leur faisaient signer leur contrat d’engagement. Mon grand-oncle relate dans une de ses lettres le cas d’un nommé Deverchère, originaire de Saint-Igny-sur-Roche, qui ne se souvenait plus s’être enrôlé. Mais ce n’était pas le cas de Jean-Claude Marin, qui était, lui, tout à fait volontaire. »

Le 1re classe Marin découvre donc l’île de Madagascar à travers les yeux d’un jeune homme qui a grandi dans le Brionnais. Il écrit, dans une lettre datée du 28 mai 1895, qu’« il fait toujours très chaud à Madagascar » et qu’il n’a pas vu tomber une goutte d’eau depuis son arrivée. « Ces pays ne valent pas ceux de France et j’aurai de la peine à y rester », regrette-t-il.

Il s’intéresse pourtant, origine oblige, au prix des bœufs « qui ne valent pas cher, 10 francs au maximum ». Mais il estime qu’ils ne souffrent pas la comparaison avec les bovins européens : « Ça a un goût de sauvage », déplore-t-il.

Jean-Claude Marin évoque également sa « fièvre de huit jours, tous les soirs vers 15 h 30 à 16 heures et la nuit vers 3 heures » qu’il coupe à la quinine. Une fièvre « qui fait un peu souffrir, mais il n’y en a pas beaucoup qui meurent. »

Pourtant, dans sa dernière lettre du 10 juin, le soldat parle à nouveau de ses fièvres : « Elles n’ont pas passé, elles vous fatiguent bien, elles aimantent les jambes ». Rongé par le paludisme ou la fièvre jaune, il se montre pourtant optimiste quant à l’issue de la campagne. « On est prêts à prendre Subierville, on est campés autour. »

Ce sera sa dernière lettre. Après celle-ci, Jean-Claude Marin ne donnera plus de nouvelles. Sa sœur, Stéphanie, « montée » à Paris pour trouver du travail, harcèlera durant des semaines le ministère de la Guerre qui finira par lui annoncer, dans un courrier du 12 décembre 1895, la mort du 1re classe Jean-Claude Marin à l’hôpital de campagne de Maevatanana. Le jeune Saint-Rachois y est décédé, rongé par la fièvre, comme plus de 5 000 de ses frères d’armes, contre 25 morts au combat : la quinine contre le paludisme était coincée à fond de cales sous d’autres fournitures.

« Il y a un monument à Maevatanana, construit sur un ossuaire de 300 soldats. Au moins, il n’est pas mort dans un coin perdu, se console Yvonne Buisson. Sur 15 000 soldats, plus de 5 000 ne sont pas revenus de cette campagne et les restants, les malheureux, ont pour la plupart été tués durant la guerre de 14-18. » Jean-Claude Marin espérait « être de retour en janvier [1896] », mais la mort l’a fauché le 18 septembre 1895.

Il ne reste plus de lui qu’une stèle sur le bord de la route de Dun et une petite-nièce déterminée à faire vivre coûte que coûte sa mémoire en faisant connaître ce monument funéraire dans le monde entier, à commencer par Madagascar, même si elle a conscience que le chemin sera dur car les cicatrices de cette période sont encore à vif.