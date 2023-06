Mort Cause de Décès : Un homme âgé de 48 ans meurt après avoir été heurté par un train à Hyena en français.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un nouvel accident ferroviaire s’est produit à Gien, dans la Loire, ce samedi 17 juin 2023, faisant un mort. C’est la troisième fois en moins d’un an qu’un accident de ce type survient dans la région. Selon les sources, il s’agirait d’un suicide.

La victime était un homme de 48 ans, qui a été percuté par un train de voyageurs vide. Ce dernier venait de la gare de Lyon à Paris et se dirigeait vers Nevers. Le trafic ferroviaire a été interrompu pour permettre l’intervention des secours et la remise en état de la voie. Des détours ont été organisés pour les automobilistes.

Les causes de l’accident ne sont pas encore connues, mais il survient deux jours après une enquête menée par la SNCF près du numéro 64, situé à quelques mètres de l’endroit où l’accident s’est produit. Les deux précédents accidents impliquaient des voitures particulières et ont eu lieu le 7 août 2022 et le 10 novembre 2022.

Ces accidents répétitifs suscitent de nombreuses interrogations quant à la sécurité des usagers de la route et des voies ferrées dans la région. Les autorités compétentes devront peut-être revoir les mesures en place pour éviter de tels drames.

La SNCF a exprimé ses condoléances à la famille de la victime et a rappelé l’importance de respecter les règles de sécurité aux passages à niveau. Elle a également rappelé que ces derniers sont équipés de dispositifs de signalisation pour avertir les usagers de la route de l’approche d’un train.

Cet accident rappelle une fois de plus l’importance de la sécurité sur les routes et les voies ferrées. Les usagers de la route doivent rester vigilants lorsqu’ils se trouvent à proximité de passages à niveau et respecter les règles en vigueur pour éviter tout accident. Les autorités compétentes doivent également mettre en place des mesures pour garantir la sécurité de tous les usagers de la route et des voies ferrées.