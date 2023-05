Mort Cause de Décès : Un homme contaminé par le champignon mortel Candida Auris est décédé à Milan : il avait contracté l’infection à l’étranger.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le champignon tueur Candida Auris se répand dans les États-Unis et en Italie

Nouveau cas de Candida Auris à Milan

Le champignon tueur Candida Auris a récemment récolté une nouvelle victime sur le territoire italien : un homme est mort à Milan dans les dernières heures. Ce champignon est un pathogène émergent qui se propage à travers le monde, provoquant des infections sévères et souvent mortelles.

Les symptômes et les causes de l’infection

L’infection à Candida Auris se manifeste par des symptômes similaires à ceux d’autres infections fongiques : fièvre, frissons, douleurs musculaires et articulaires, fatigue, toux et essoufflement. Cependant, certaines souches de Candida Auris sont résistantes aux médicaments antifongiques couramment utilisés, ce qui rend le traitement de l’infection plus difficile.

Les causes de l’infection à Candida Auris ne sont pas claires, mais il est probable que le champignon soit transmis par contact direct avec des surfaces contaminées ou par contact avec des personnes infectées. Les personnes qui ont un système immunitaire affaibli, comme les patients hospitalisés ou les personnes atteintes de maladies chroniques, sont plus susceptibles de contracter une infection à Candida Auris.

La propagation de Candida Auris dans le monde

Candida Auris a été identifié pour la première fois en 2009 au Japon, mais depuis lors, il s’est propagé à travers le monde, notamment en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Afrique. Selon les experts, il s’agit d’une menace pour la santé publique mondiale, car il est difficile à diagnostiquer et à traiter.

Aux États-Unis, où la première infection à Candida Auris a été signalée en 2016, le nombre de cas a augmenté rapidement. En 2021, plus de 1 600 cas ont été signalés dans 50 États américains, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

En Europe, plusieurs pays ont signalé des cas d’infection à Candida Auris, notamment le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Allemagne, la France et l’Italie. En Italie, où le premier cas a été signalé en 2019, plus de 200 cas ont été signalés à ce jour.

Les mesures de prévention de l’infection à Candida Auris

Les mesures de prévention de l’infection à Candida Auris sont similaires à celles utilisées pour prévenir la propagation d’autres infections fongiques. Il est important de maintenir une bonne hygiène des mains en se lavant les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou en utilisant un désinfectant pour les mains à base d’alcool. Il est également recommandé de nettoyer régulièrement les surfaces fréquemment touchées avec un désinfectant approprié.

Les personnes à risque d’infection à Candida Auris, comme les patients hospitalisés, devraient être isolées pour éviter la propagation de l’infection. Les professionnels de la santé devraient également prendre des précautions supplémentaires lorsqu’ils manipulent des patients infectés ou des surfaces contaminées.

Conclusion

En conclusion, Candida Auris est un pathogène émergent qui se propage rapidement dans le monde, causant des infections sévères et souvent mortelles. Bien que les causes de l’infection ne soient pas claires, il est important de prendre des mesures de prévention pour éviter la propagation de l’infection. Les professionnels de la santé et le public doivent être conscients de cette menace pour la santé publique mondiale et travailler ensemble pour la combattre.