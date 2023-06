Mort Cause de Décès : Un homme d’âge moyen meurt après avoir fait un malaise dans une banque à Attapadi.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un homme d’âge moyen décède après s’être effondré dans une banque à Attapadi

Le vendredi 9 juin 2023, un incident tragique s’est produit dans une banque à Attapadi, Palakkad. Un homme d’âge moyen, identifié comme Vellingiri âgé de 46 ans, s’est effondré dans la banque et a été déclaré mort peu de temps après.

Les circonstances de l’incident

Les détails exacts de l’incident ne sont pas encore clairs, mais selon les témoins, Vellingiri est entré dans la banque pour effectuer une transaction. Cependant, il s’est soudainement effondré sur le sol et a perdu connaissance. Les employés de la banque ont immédiatement appelé les services d’urgence, mais malheureusement, il était déjà trop tard.

Les réactions à l’incident

Cet incident tragique a choqué la communauté de la colonie de Lakhveed où Vellingiri résidait. Les membres de la famille et les amis ont été dévastés par sa mort soudaine et ont exprimé leur chagrin et leur tristesse. Les gens de la région ont également exprimé leur sympathie et leur soutien à la famille de Vellingiri.

L’enquête en cours

Après l’incident, la police locale a ouvert une enquête. Le corps de Vellingiri a été envoyé à l’hôpital pour une autopsie afin de déterminer la cause exacte de sa mort. Les autorités ont également interrogé les témoins de l’incident et ont examiné les images de vidéosurveillance de la banque pour comprendre ce qui s’est passé.

Conclusion

Cet incident est une tragédie pour la famille de Vellingiri et pour la communauté dans son ensemble. Nous espérons que les autorités feront tout leur possible pour comprendre les circonstances de sa mort et que cela aidera à prévenir de tels incidents à l’avenir. Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de Vellingiri en cette période difficile.