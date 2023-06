Mort Cause de Décès : Un homme dans la trentaine est mort à la suite de mauvais traitements subis à l’amigo de Kasika où il était détenu préventivement (témoins) – Mashariki RDC.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un détenu est mort dans des conditions alarmantes dans l’amigo du commissariat de la police nationale congolaise (PNC) à Goma, dans la commune de Karisimbi au Quartier Kasika, dans le Nord-Kivu. Joseph Ndanda, un jeune homme d’une trentaine d’années, est décédé après deux jours de détention préventive. Les habitants ont déclaré que les prisonniers sont privés de nourriture et de visites de familles et vivent dans des conditions insalubres. Selon les sources, quatre détenus sont actuellement incarcérés dans un container étroit et presque sans oxygène. Les organisations de défense des droits de l’homme dénoncent les violences graves des droits des détenus et appellent à l’affectation de nouveaux juges pour statuer sur les dossiers des prévenus.

Plusieurs ONG ont attribué cette situation au retard dans l’examen des dossiers de prévenus depuis longtemps. Ils plaident pour l’affectation de nouveaux juges à au quartier Kasika pour statuer sur ces dossiers. Le chef de quartier Jean Chrysostome souligne que « ce sont les violences graves de articles 15, 17 et 18 de notre constitution, nous demandons au gouverneur militaire Constant Ndima et aux autorités de venir en aide à la commune de Karisimbi. Il n’y a pas d’eau à boire, il n’y a pas quelque chose à mettre sous la dent. »

Contacté par la rédaction de masharikirdc.net, l’OPJ affecté à ce sous commissariat a déclaré que le détenu est décédé plutôt à l’auditorat militaire, avant que son corps ne soit ramené au sous commissariat. Plusieurs cas de violation des droits humains sont enregistrés chaque jour dans plusieurs amigos de la ville de Goma.

La situation déplorable des détenus dans l’amigo de Karisimbi est un exemple de la façon dont les droits de l’homme sont régulièrement violés en RDC. Les autorités doivent prendre des mesures immédiates pour garantir que les détenus sont traités de manière humaine et qu’ils ont accès à des conditions de détention décentes. Les ONG continueront de plaider pour que les droits de l’homme soient respectés et que la justice soit rendue aux prévenus.