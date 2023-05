Mort Cause de Décès : Un homme de 49 ans décède lors d’une randonnée en montagne dans le Fermano.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Dans le Fermano, un homme meurt et deux autres sont sauvés lors d’une excursion en montagne

Le 28 mai, un homme de 49 ans résidant à Sulmona est décédé lors d’une excursion en montagne dans la vallée d’Ambro, dans la région de Fermo, entre les villes de Montefortino et Montemonaco. Deux autres personnes qui l’accompagnaient ont été sauvées par les secours.

Peut-être une maladie

Les causes de la mort de l’homme ne sont pas encore connues, mais il est possible qu’il ait été victime d’une maladie. Les deux personnes qui l’accompagnaient ont signalé qu’il avait commencé à se sentir mal pendant l’excursion et qu’ils avaient décidé de faire demi-tour. Mais l’homme a ensuite perdu connaissance et n’a pas pu être réanimé par les secours.

Une intervention difficile

L’intervention des secours a été particulièrement difficile en raison de la zone montagneuse où s’est déroulé l’incident. Les équipes de sauvetage ont dû parcourir un terrain escarpé et accidenté pour atteindre les victimes. Les deux personnes qui ont survécu ont été transportées à l’hôpital de Ascoli Piceno pour des contrôles médicaux. Elles ont été traitées pour des problèmes de déshydratation et de fatigue, mais leur état de santé est jugé stable.

La sécurité en montagne

Cet incident tragique rappelle l’importance de prendre toutes les précautions nécessaires lors d’une excursion en montagne. Il est essentiel de se préparer correctement, en vérifiant les conditions météorologiques, en choisissant un itinéraire approprié et en emportant suffisamment d’eau et de nourriture. Il est également recommandé de partir en groupe et de ne pas s’aventurer seul en montagne. Enfin, il est important de disposer d’un moyen de communication en cas d’urgence.

Conclusion

L’incident dans la vallée d’Ambro est une tragédie qui aurait pu être évitée. Il est important de rappeler que la montagne peut être dangereuse et qu’il est essentiel de prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir sa sécurité. Les équipes de secours font un travail incroyable pour aider les personnes en difficulté en montagne, mais il est également important que chacun assume sa responsabilité et prenne soin de lui-même et de ses compagnons lors d’une excursion en montagne.