Mort Cause de Décès : Un homme décède à Lyon suite à un malaise cardiaque dans le métro.

Un homme décède après un malaise cardiaque dans le métro lyonnais







(Photo d’illustration) @WilliamPham (Photo d’illustration) @WilliamPham

Au niveau de la station Hôtel de Ville, un septuagénaire est mort après avoir perdu connaissance sur le quai de la ligne A. En fin de journée, jeudi 8 juin, un homme est décédé après un malaise cardiaque dans la station de métro “Hôtel de Ville” rapporte Le Progrès. Le septuagénaire a perdu connaissance et les personnes autour ont tenté dans un premier temps de le réanimer en essayant de lui faire un massage cardiaque, le défibrillateur cardiaque a lui aussi été utilisé.

Dans un second temps, les pompiers ont essayé a leur arrivée de sauver l’homme en question, en vain. Il est mort sur place.

Cet incident tragique rappelle l’importance de connaître les gestes de premiers secours. En cas d’urgence, il est essentiel de rester calme et d’appeler les secours le plus rapidement possible en composant le 18 pour les pompiers ou le 15 pour les urgences médicales. En attendant leur arrivée, les gestes de premiers secours peuvent sauver des vies, comme le massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur.

Il est également important de rappeler que les malaises cardiaques peuvent arriver à tout moment et à tout âge. Il est donc recommandé de faire des bilans de santé réguliers et de prendre soin de son corps en adoptant une alimentation saine, en pratiquant une activité physique régulière et en évitant le tabac et l’alcool.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime.