Mort Cause de Décès : Un homme décède après avoir gravi l’Everest en français.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’Australien Jason Kennison décède lors de la descente de l’Everest

Le 19 mai 2021, Jason Kennison, un Australien de 40 ans, a perdu la vie lors de sa descente de l’Everest, la plus haute montagne du monde. Selon 9News, Kennison avait atteint avec succès le sommet de la montagne de 8 849 mètres avant de rencontrer des problèmes techniques, qui l’ont conduit à manquer d’oxygène lors de sa descente de 450 mètres dans une zone appelée “Balcony”.

Selon le guide, Dawa Sherpa, il a remarqué que Kennison commençait à avoir un comportement erratique pendant la descente. Les réservoirs d’oxygène qu’ils avaient avec eux s’épuisant, ils ont décidé de descendre au camp 4, dans l’espoir de remonter avec des réservoirs d’oxygène pour le sauver. Malheureusement, Kennison a cessé de bouger et sa dépouille est toujours sur la montagne.

Jason Kennison / Photo: 9news.com.au



Avant de se lancer dans cette ascension, Kennison avait subi plusieurs fractures et une blessure à la moelle épinière dans un accident de voiture en 2006. On lui avait dit qu’il ne pourrait peut-être pas marcher. Cependant, il s’était donné pour objectif de gravir l’Everest pour collecter des fonds pour Spinal Cord Injury Australia et aider d’autres personnes dans des situations similaires.

Cette tragédie rappelle qu’escalader l’Everest est une entreprise extrêmement dangereuse. Depuis la première ascension réussie en 1953 par Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay, plus de 10 000 personnes ont tenté de gravir le sommet, mais seulement un tiers d’entre elles y sont parvenues. Environ 310 personnes ont perdu la vie en tentant l’ascension, selon les chiffres de la BBC.

Le médecin américain à la retraite Jonathan Sugarman est décédé au camp 2, à environ 6 400 mètres d’altitude, lors d’une ascension d’acclimatation au début du mois de mai 2021, selon le site web d’information d’alpinisme Alpinist.

Cette tragédie est un rappel de la nécessité de prendre des précautions extrêmes lors de l’escalade de l’Everest. Les grimpeurs doivent être en bonne condition physique et doivent s’entraîner pendant des mois, voire des années, avant de tenter l’ascension. Les guides expérimentés sont également essentiels pour assurer la sécurité des alpinistes.

Enfin, cette nouvelle nous rappelle que la nature peut être dangereuse et imprévisible. Les aventuriers doivent être conscients des risques et prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer leur propre sécurité et celle de leurs compagnons de voyage.

