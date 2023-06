Mort Cause de Décès : Un homme décède après une chute de plus de 1 200 mètres dans le Grand Canyon

Un homme a trouvé la mort en tombant de la plate-forme d’observation du Grand Canyon aux Etats-Unis. L’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, a fait une chute de plus de 1.200 mètres.

Une chute mortelle

Alors qu’il traversait la plate-forme d’observation du Grand Canyon, dans l’Arizona, aux Etats-Unis, un homme de 33 ans, dont l’identité n’a pas encore été révélée, a trouvé la mort, le 5 juin, après une chute de près de 1.200 mètres. Une enquête a été ouverte.

Le Grand Canyon West Skywalk

Selon le bureau du shérif du comté de Mohave (Arizona), l’homme est tombé du Grand Canyon West Skywalk vers 9h du matin le 5 juin. «Deux techniciens spécialistes de la corde se sont rendus sur les lieux avec un hélicoptère Kingman DPS Ranger et ont déterminé que l’homme était décédé», ont écrit les autorités du bureau du shérif du comté de Mohave sur les réseaux sociaux.

Le Skywalk du Grand Canyon est un pont de verre en forme de fer à cheval qui s’étend à une vingtaine de mètres des parois du canyon et permet aux spectateurs de regarder directement dans le fleuve Colorado à environ 1.200 mètres plus bas.

Enquête en cours

Pour l’instant, la raison de la chute est inconnue et une enquête sur l’incident a été ouverte par les autorités locales.