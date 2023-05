Mort Cause de Décès : Un homme infecté par Candida auris décède à Milan : un tueur redoutable.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Tueur de Candida : Un homme meurt à Milan

Un homme de 79 ans, infecté par le “champignon tueur” Candida auris, est décédé à Milan d’une crise septique. Selon Adnkronos Salute, le patient était arrivé de Grèce et avait été hospitalisé à l’hôpital Sacco de la capitale lombarde pour un accident vasculaire cérébral. Des tests de laboratoire auxquels il a été soumis, plusieurs positivités.

Qu’est-ce que Candida auris ?

Candida auris est un champignon pathogène émergent qui a été identifié pour la première fois en 2009. Il est souvent résistant aux antifongiques couramment utilisés pour traiter les infections fongiques. Les personnes à risque d’infection comprennent celles qui ont des antécédents d’infections fongiques, celles qui ont un système immunitaire affaibli et celles qui ont été hospitalisées pendant de longues périodes.

Propagation de Candida auris

Candida auris se propage principalement dans les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, où il peut se propager rapidement d’une personne à l’autre. Le champignon peut également survivre sur les surfaces pendant de longues périodes, ce qui rend difficile son éradication. Les mesures de prévention et de contrôle des infections, telles que le lavage fréquent des mains et la désinfection des surfaces, sont essentielles pour prévenir la propagation de Candida auris.

Les symptômes de Candida auris

Les symptômes de l’infection à Candida auris peuvent varier en fonction de la partie du corps infectée. Les symptômes courants incluent la fièvre, la douleur et la rougeur à l’endroit de l’infection, la toux et l’essoufflement. Dans les cas graves, l’infection peut entraîner une septicémie et une défaillance d’organes.

Le traitement de Candida auris

Le traitement de Candida auris peut être difficile en raison de la résistance du champignon aux antifongiques couramment utilisés. Les options de traitement comprennent des antifongiques plus puissants, tels que l’amphotéricine B et le flucytosine. Cependant, ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires graves et doivent être utilisés avec précaution.

Conclusion

L’infection à Candida auris est une menace croissante pour la santé publique. Les personnes à risque d’infection doivent être surveillées de près et les mesures de prévention et de contrôle des infections doivent être renforcées dans les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers. Les chercheurs continuent d’étudier Candida auris pour mieux comprendre sa propagation et son traitement, mais il est essentiel de prendre des mesures dès maintenant pour prévenir la propagation de ce champignon dangereux.