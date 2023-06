Mort Cause de Décès : Un homme qui a inspiré le film Intouchables décède à 72 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde du cinéma est en deuil. Philippe Pozzo di Borgo, l’homme dont l’histoire a inspiré le film “Intouchables”, est décédé à l’âge de 72 ans. Les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache ont annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, en ajoutant des messages d’hommage et de reconnaissance envers l’homme qui a changé leur vie et celle de nombreuses personnes vulnérables et fragiles.

Philippe Pozzo di Borgo était un homme d’affaires français issu d’une famille aristocratique. Il a perdu sa femme dans un accident de voiture et s’est retrouvé tétraplégique suite à un accident de parapente. C’est alors qu’il a rencontré Abdel Sellou, un jeune homme de banlieue qui est devenu son aide-soignant et son ami fidèle. Cette amitié improbable et touchante a été racontée dans le livre “Le Second Souffle”, qui a ensuite été adapté au cinéma sous le titre “Intouchables”.

Le film, sorti en 2011, a connu un immense succès en France et à l’étranger. Il a remporté de nombreux prix et a été vu par des millions de spectateurs. Omar Sy, qui interprète Abdel Sellou, a remporté le César du meilleur acteur en 2012. Le film a été salué pour sa capacité à aborder des thèmes difficiles comme le handicap, la marginalisation et la différence, tout en étant drôle et émouvant.

Philippe Pozzo di Borgo était devenu une figure emblématique de la lutte pour les droits des personnes handicapées. Il a fondé une association, “Le second souffle”, qui aide les personnes en situation de handicap à retrouver leur autonomie et à vivre leur vie pleinement. Il était également un fervent défenseur de la culture et de l’art, et il a participé à de nombreux événements et projets en lien avec ces domaines.

Sa mort est une perte immense pour sa famille, ses amis, et tous ceux qui ont été touchés par son histoire et son engagement. Les réalisateurs d’Intouchables ont exprimé leur tristesse et leur gratitude envers cet homme exceptionnel qui leur a donné l’autorisation d’adapter son histoire au cinéma. Ils ont souligné son courage, sa dignité, son humour et son intelligence, et ont promis de poursuivre ses combats.

La disparition de Philippe Pozzo di Borgo est un rappel de l’importance de la solidarité, de l’empathie et de la tolérance dans notre société. Son histoire a inspiré des millions de personnes à travers le monde, en montrant que les différences peuvent être sources de richesse et de bonheur, et que chacun a le droit de vivre sa vie comme il l’entend, malgré les obstacles et les difficultés. Nous lui rendons hommage en continuant à porter ces valeurs et à œuvrer pour un monde plus juste et plus inclusif.