Mort Cause de Décès : Un influenceur simule sa propre mort et surprend ses proches en arrivant en hélicoptère à son propre enterrement.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’influenceur belge Ragnar le fou a simulé sa propre mort pour réapparaître devant ses proches et sa famille le jour de ses funérailles, ce dimanche 11 juin 2023. Cette mise en scène a suscité un bad buzz sur les réseaux sociaux, provoquant la colère de nombreux internautes.

Ragnar le fou, de son vrai nom David Baerten, a expliqué son geste en évoquant une « expérience sociale » visant à donner une leçon à sa famille et à leur montrer qu’il ne faut pas attendre que la personne meure pour aller la voir. Selon lui, il avait tout préparé depuis une année et sa femme et ses enfants étaient au courant de son projet. Il a également admis avoir cherché le buzz, mais ce n’était pas sa priorité.

Malgré ces explications, les internautes restent scandalisés par cette mise en scène. Certains ont même exprimé leur dégoût en demandant à Ragnar le fou d’expliquer la situation à des enfants qui ont réellement perdu leur papa. D’autres ont qualifié cet acte de « honteux » et ont exprimé leur profonde tristesse pour les enfants de Ragnar le fou.

Même s’il se sentait seul et éloigné de sa famille, la simulation de sa mort ne semble pas avoir été la meilleure solution pour rapprocher les liens familiaux. Les internautes ont également souligné que ce genre de mise en scène est irrespectueux envers les personnes qui ont réellement perdu un proche.

Au final, Ragnar le fou a présenté des excuses aux personnes qu’il a pu choquer, mais cela ne suffit pas à effacer le malaise provoqué par cette mise en scène. Il est important de rappeler que les réseaux sociaux ne sont pas une plateforme pour jouer avec les émotions des gens. Les internautes devraient être vigilants quant aux impacts de leurs actes sur les autres, surtout lorsqu’il s’agit de choses aussi sensibles que la mort.