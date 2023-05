Mort Cause de Décès : Un inspecteur de la lutte contre les stupéfiants de Chandrapur meurt dans un accident de voiture lors de son retour du safari de Tadoba, sa femme et sa fille légèrement blessées.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Une nuée de serpents

Le vendredi dernier, l’inspecteur antidrogue Chandramani Kanhoji Dange, âgé de 51 ans, est mort dans un accident de voiture près de Chindhimal Fata alors qu’il rentrait à Nagpur après avoir fait un safari à Tadoba avec sa famille. Sa femme Sumana Dange est grièvement blessée. Cet incident tragique a bouleversé la ville de Nagpur, et la famille de l’inspecteur Dange est en deuil.

Des circonstances mystérieuses

L’accident de voiture qui a coûté la vie à l’inspecteur Dange est survenu dans des circonstances mystérieuses. Selon les témoignages, une nuée de serpents a soudainement envahi la route, ce qui aurait causé la perte de contrôle du véhicule. Les autorités locales ont commencé une enquête pour déterminer les causes de l’accident.

Un inspecteur engagé dans la lutte contre la drogue

L’inspecteur Chandramani Kanhoji Dange était un policier dévoué et engagé dans la lutte contre la drogue. Il avait mené de nombreuses opérations réussies pour démanteler des réseaux de trafic de drogue à Nagpur et dans les environs. Sa mort est une perte énorme pour la police de la ville et pour la lutte contre la drogue dans la région.

Un safari en famille tragique

Chandramani Kanhoji Dange avait pris congé pour emmener sa famille faire un safari à Tadoba, une réserve de tigres située à environ 150 kilomètres de Nagpur. Toute la famille était à bord du véhicule lorsque l’accident s’est produit. La mort de l’inspecteur Dange a laissé sa femme Sumana Dange dans un état critique. Elle a été admise à l’hôpital pour des soins intensifs et est actuellement sous observation.

Un deuil national

La mort de l’inspecteur Chandramani Kanhoji Dange a suscité une grande tristesse et une grande émotion dans toute la ville de Nagpur. Les habitants ont organisé des veillées funèbres pour honorer sa mémoire et exprimer leur soutien à sa famille. Le gouvernement local a également exprimé ses condoléances et a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider la famille de l’inspecteur Dange.

Des questions sans réponse

L’incident mystérieux de la nuée de serpents qui aurait causé l’accident de voiture de l’inspecteur Dange soulève de nombreuses questions. Les autorités locales ont commencé une enquête pour déterminer les causes exactes de l’accident et pour déterminer si d’autres facteurs ont contribué à la tragédie. La famille de l’inspecteur Dange, ainsi que toute la ville de Nagpur, attendent des réponses et espèrent que la lumière sera faite sur cette affaire.

Conclusion

La mort de l’inspecteur Chandramani Kanhoji Dange est une perte tragique pour la ville de Nagpur et pour la lutte contre la drogue dans la région. Sa vie dévouée à la police et à la sécurité de la communauté restera dans les mémoires. Les circonstances mystérieuses de son accident de voiture et la nuée de serpents qui aurait causé la tragédie soulèvent des questions qui devront être résolues. La ville de Nagpur pleure la perte de l’un de ses policiers les plus dévoués et espère que justice sera rendue pour lui et sa famille.