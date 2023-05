Mort Cause de Décès : Un instant…

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ayushmann Khurrana : L’acteur indien aux multiples talents

Ayushmann Khurrana est un acteur indien qui s’est rapidement fait un nom dans l’industrie cinématographique de Bollywood. Né le 14 septembre 1984 à Chandigarh, en Inde, Ayushmann a débuté sa carrière en tant que présentateur de télévision et de radio avant de se lancer dans le cinéma.

Une carrière florissante

En 2012, Ayushmann a fait ses débuts au cinéma dans le film Vicky Donor. Le film, qui parlait de la fécondation in vitro, a été un énorme succès commercial et critique. Ayushmann a reçu le prix du meilleur acteur aux Filmfare Awards pour sa performance dans le film.

Depuis lors, Ayushmann a enchaîné les succès au box-office avec des films tels que Dum Laga Ke Haisha, Shubh Mangal Saavdhan, Badhaai Ho et Article 15. Il est également connu pour ses talents de chanteur et a sorti plusieurs singles à succès tels que Paani Da Rang, Yahin Hoon Main et Mitti Di Khushboo.

Ayushmann est également connu pour ses choix de films audacieux qui abordent des sujets tabous tels que l’éjaculation précoce, l’homosexualité et la discrimination. Il a été salué pour sa capacité à jouer des rôles complexes et à incarner des personnages différents à chaque fois.

Un acteur polyvalent

Ayushmann est également connu pour son style unique et sa personnalité charmante. Il est régulièrement invité à des événements de mode et a été nommé l’homme le plus élégant de Bollywood par GQ India en 2019.

En plus de sa carrière d’acteur et de chanteur, Ayushmann est également un écrivain passionné et a publié un livre de poésie intitulé Cracking the Code: My Journey in Bollywood.

Ayushmann est marié à Tahira Kashyap, une réalisatrice et auteure, depuis 2008. Ils ont deux enfants ensemble.

Un modèle pour la jeunesse indienne

Ayushmann est devenu un modèle pour la jeunesse indienne grâce à sa carrière réussie et à sa personnalité inspirante. Il a été nommé ambassadeur de l’UNICEF en 2019 et a travaillé sur des projets pour sensibiliser aux problèmes de santé maternelle et infantile en Inde.

Ayushmann a également été salué pour son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion dans l’industrie cinématographique indienne. Il a été l’un des premiers acteurs à soutenir la dépénalisation de l’homosexualité en Inde et à jouer un personnage homosexuel dans le film Shubh Mangal Zyada Saavdhan.

En conclusion, Ayushmann Khurrana est un acteur talentueux et polyvalent qui a réussi à conquérir le cœur du public indien grâce à ses choix de films audacieux et sa personnalité charmante. Il est un modèle pour la jeunesse indienne et un fervent défenseur de la diversité et de l’inclusion dans l’industrie cinématographique indienne.