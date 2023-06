Mort Cause de Décès : Un instant…

Nécrologie – Mort cause de décès.

Mike Batayeh : Un entrepreneur en série

Mike Batayeh est un entrepreneur en série qui a fait ses preuves dans le domaine de la technologie. Il est connu pour être le fondateur et le PDG de plusieurs entreprises prospères, notamment la société de logiciels NoviSign et la société de marketing numérique AdMobilize.

Jeunesse et éducation

Mike Batayeh est né en Jordanie en 1970 et a grandi aux États-Unis. Il a obtenu un diplôme en génie électrique de l’Université de Floride centrale en 1992.

Carrière

Après avoir obtenu son diplôme, Mike Batayeh a travaillé pour plusieurs grandes entreprises de technologie, notamment IBM et Motorola. En 2002, il a fondé sa première entreprise, NoviSign, spécialisée dans le développement de logiciels de signalisation numérique.

En 2010, il a fondé AdMobilize, une entreprise de marketing numérique qui utilise des technologies de reconnaissance faciale pour fournir des publicités personnalisées aux consommateurs. La société a connu un succès rapide et a été acquise par Verizon en 2018.

En plus de ses activités entrepreneuriales, Mike Batayeh est également impliqué dans la communauté technologique de Miami. Il a fondé le Miami Innovation District, un espace de travail collaboratif pour les entreprises de technologie, et est membre du conseil d’administration de l’Université internationale de Floride.

Philanthropie

Mike Batayeh est également connu pour son engagement envers la philanthropie. Il a créé la Fondation AdMobilize, qui soutient les programmes éducatifs et communautaires dans le domaine de la technologie. La fondation a notamment financé la création d’un laboratoire de fabrication numérique à l’Université internationale de Floride.

Conclusion

Mike Batayeh est un entrepreneur en série accompli qui a connu un grand succès dans le domaine de la technologie. Sa passion pour l’innovation et son engagement envers la communauté technologique de Miami en ont fait une figure respectée dans le monde des affaires. Sa philanthropie et son soutien aux programmes éducatifs et communautaires témoignent de son engagement envers la création d’un avenir meilleur pour tous.