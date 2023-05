Mort Cause de Décès : Un jeune lutteur décède lors de l’entraînement avec Great Khali et entraîne une lourde amende.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le Great Khali : un lutteur redoutable de la WWE

Le Great Khali était sans aucun doute l’un des lutteurs les plus dangereux de la WWE. Avec sa taille imposante de 2,16 mètres et son poids de plus de 150 kilos, Khali était un adversaire redoutable pour tous ses adversaires sur le ring. Il était connu pour sa force brute, sa capacité à soulever des hommes deux fois plus grands que lui et son finisher, le Khali chop, qui pouvait mettre fin à un combat en un instant.

La victoire contre Undertaker

En son temps, Khali a également réussi l’exploit de vaincre un vétéran comme Undertaker. Cela a été une grande surprise pour de nombreux fans de la WWE, car Undertaker était considéré comme l’un des meilleurs lutteurs de tous les temps. Cependant, Khali a réussi à utiliser sa taille et sa force pour vaincre Undertaker et remporter la victoire.

Le décès d’un jeune lutteur

Mais une fois, le pouvoir de Khali est devenu la raison de la mort d’un jeune lutteur. Le 15 août 2007, lors de l’événement WWE Smackdown, Khali a affronté un lutteur débutant nommé Brian Ong. Pendant le match, Khali a utilisé sa prise de finition, le Khali chop, sur Ong. Malheureusement, Ong a mal atterri et a souffert d’une grave blessure à la nuque.

Les secours ont immédiatement été appelés sur le ring, mais Ong est mort sur le chemin de l’hôpital. Cette tragédie a choqué la communauté de la lutte professionnelle et a conduit à de nombreuses questions sur la sécurité des lutteurs débutants face à des adversaires plus expérimentés et plus puissants.

Le contrat de la WWE avec Khali

Après cet incident tragique, le contrat de la WWE avec Khali a été remis en question. Certains fans ont demandé que Khali soit suspendu ou même renvoyé de la WWE pour sa responsabilité dans la mort de Brian Ong. Cependant, la WWE a décidé de conserver Khali dans son effectif, mais a mis en place de nouvelles mesures de sécurité pour protéger les lutteurs débutants sur le ring.

Conclusion

Le Great Khali restera dans les mémoires comme l’un des lutteurs les plus puissants et les plus redoutables de la WWE. Cependant, sa victoire contre Undertaker et sa taille imposante ont également eu des conséquences tragiques. La mort de Brian Ong a été un rappel brutal de la violence et des risques associés à la lutte professionnelle. Espérons que la WWE continuera à prendre des mesures pour protéger la sécurité de tous ses lutteurs, débutants ou expérimentés.