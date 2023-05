Mort Cause de Décès : Un malayali originaire de Thiruvananthapuram décède à Oman après être venu de Dubaï pour un changement de visa

Nécrologie – Mort cause de décès.

Oman : Un jeune Malayali décède en changeant de visa

Un jeune Malayali, CB, originaire de Thiruvananthapuram Rajiv Gandhi Nagar, est décédé à Oman alors qu’il était venu de Dubaï pour changer son visa. Il avait 41 ans et a été victime d’une crise cardiaque à l’hôpital Alquwair Badr.

Le parcours de CB

CB était un travailleur émigré, comme beaucoup de Malayalis, qui cherchait à améliorer sa situation financière en travaillant à l’étranger. Il avait travaillé à Dubaï pendant plusieurs années, mais avait besoin de changer de visa pour pouvoir continuer à travailler légalement. C’est pour cette raison qu’il s’était rendu à Oman, où il espérait obtenir un nouveau visa.

Cependant, le destin en a décidé autrement, puisqu’il est décédé à l’hôpital Alquwair Badr d’Oman. Sa mort a été un choc pour sa famille et ses amis, qui ont été dévastés par la nouvelle.

Les défis des travailleurs émigrés

La mort de CB est un rappel de la situation difficile des travailleurs émigrés, qui sont souvent confrontés à de nombreux défis en travaillant à l’étranger. De nombreux travailleurs émigrés, en particulier ceux qui viennent de pays comme l’Inde, sont souvent mal payés et travaillent dans des conditions difficiles. Ils sont également confrontés à des problèmes de visa et de résidence, qui peuvent être très compliqués à résoudre.

Ces travailleurs émigrés ont souvent peu de protection sociale ou d’assurance maladie, ce qui signifie qu’ils sont particulièrement vulnérables en cas de maladie ou de blessure. Dans de nombreux cas, ils sont également confrontés à des discriminations et à des abus de la part de leurs employeurs ou de la société en général.

Des améliorations nécessaires

La mort de CB est un rappel de la nécessité d’améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs émigrés. Les gouvernements des pays d’origine doivent s’engager à protéger les droits de leurs travailleurs émigrés et à veiller à ce qu’ils soient traités équitablement lorsqu’ils travaillent à l’étranger. Les gouvernements des pays hôtes doivent également s’engager à protéger les droits des travailleurs émigrés et à veiller à ce qu’ils soient traités équitablement.

Il est également important que les employeurs soient tenus responsables de leurs actions envers les travailleurs émigrés. Les employeurs doivent être tenus de respecter les lois du travail et de fournir des conditions de travail et de vie décentes à leurs employés.

Conclusion

La mort de CB est une tragédie, qui rappelle la situation difficile des travailleurs émigrés dans le monde entier. Il est important que les gouvernements et les employeurs travaillent ensemble pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs émigrés, afin de garantir leur sécurité et leur bien-être. Nous devons tous être conscients des défis que ces travailleurs doivent affronter et travailler ensemble pour trouver des solutions. Nous espérons que la mort de CB sera un rappel de l’importance de prendre soin des travailleurs émigrés et de leur offrir une vie meilleure et plus sûre.