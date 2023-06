Mort Cause de Décès : Un nourrisson meurt dans le lit de son père deux mois après le décès de sa mère, la famille pense qu’ils sont “réunis maintenant”

Une tragédie familiale

Un nouveau-né est décédé tragiquement dans le lit de son père deux mois seulement après la mort de sa mère.

La famille du jeune Dexter Khan-Barnes a maintenant parlé de son chagrin, affirmant que sa mère et lui étaient “ensemble maintenant”.

Laura Barnes est décédée subitement après avoir souffert d’un caillot de sang après avoir donné naissance à son bébé Dexter par césarienne.

Quelques semaines plus tard, sa famille a subi une autre tragédie après la mort de Dexter cette nuit-là.

Le témoignage de la grand-mère

La mère dévastée de Laura, Jennifer, a déclaré qu’elle n’avait jamais voulu être mère.

Jennifer a ajouté que Laura et Dexter sont au moins ensemble maintenant car on leur a refusé la chance de se rencontrer alors qu’ils étaient encore en vie.

Les circonstances de la mort du bébé

Dexter est né à 32 semaines et a passé environ six semaines dans l’unité néonatale avant de sortir aux côtés de son père, Shane Khan.

Une enquête sur sa mort a révélé aujourd’hui que Dexter avait été examiné par une infirmière – qui a découvert qu’il était en bonne santé.

Shane a dit qu’il avait laissé son bébé dormir dans son lit à côté de son frère de 14 mois et l’avait laissé endormi au pied du lit.

LancsLive a rapporté que le coroner Richard Taylor a déclaré que Shane s’était réveillé à 5h30 et avait remarqué que son bébé ne bougeait pas comme il le ferait normalement.

C’est alors qu’il remarqua que les bras de Dexter étaient mous et que ses yeux étaient décolorés.

Le nouveau-né a été transporté à l’hôpital mais tragiquement déclaré mort.

Aucune cause évidente de décès

Un du pathologiste Dr. L’autopsie de William Simmons n’a pas permis de trouver la cause du décès et n’a trouvé aucune preuve de maladies ou de blessures antérieures qui auraient pu y contribuer.

M. Taylor a déclaré: “Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’exclure une obstruction accidentelle de l’air comme cause de la mort de Dexter. Par conséquent, la cause du décès reste incertaine.

M. Taylor a conclu: “Dexter Khan-Barnes est décédé à l’hôpital Royal Blackburn le 30 juillet 2022, après avoir été retrouvé sans vie à la maison dans le lit qu’il partageait avec son frère.”