Mort Cause de Décès : Un Palakkadien est décédé en prison au Pakistan.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un natif de Palakkad est décédé en prison au Pakistan

Zulfikar (48 ans), fils de Kapoor Abdul Hameed, un natif de Palakkad, est décédé dans une prison au Pakistan. Zulfikar a longtemps travaillé comme chauffeur à Abu Dhabi, mais plus tard, sa famille n’a plus eu aucune nouvelle de lui. C’est après un certain temps que la famille a reçu l’information tragique que Zulfikar était décédé en prison.

Les circonstances de sa mort

Les circonstances de la mort de Zulfikar ne sont pas claires. Selon les rapports, il était détenu dans une prison de Karachi depuis plus d’un an. Les autorités pakistanaises n’ont pas encore fourni de détails sur les raisons de sa détention ou de son décès. La famille de Zulfikar a déclaré qu’elle était inconsolable et qu’elle demandait une enquête approfondie sur les circonstances qui ont conduit à sa mort.

La réaction de la communauté et des autorités

La mort de Zulfikar a été largement déplorée par la communauté de Palakkad et par les autorités locales. Le député de Palakkad, Shafi Parambil, a déclaré que le gouvernement devait prendre des mesures pour protéger les travailleurs émigrés qui travaillent à l’étranger. Il a également appelé les autorités indiennes à enquêter sur la mort de Zulfikar et à obtenir des réponses de la part des autorités pakistanaises.

Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a également exprimé ses condoléances à la famille de Zulfikar et a promis de fournir toute l’aide nécessaire. Il a également appelé les autorités pakistanaises à enquêter sur la mort de Zulfikar et à fournir des réponses à sa famille.

La situation des travailleurs émigrés

La mort de Zulfikar soulève une fois de plus la question de la situation des travailleurs émigrés. Des milliers de travailleurs émigrés originaires du Kerala travaillent dans des pays du Golfe tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Beaucoup de ces travailleurs sont confrontés à des conditions de travail difficiles et à des abus, et il est souvent difficile pour eux de faire valoir leurs droits.

Le gouvernement indien a mis en place plusieurs programmes pour aider les travailleurs émigrés, notamment en fournissant une assistance financière et en établissant des centres d’aide pour les travailleurs qui ont des problèmes. Cependant, il reste beaucoup à faire pour améliorer la situation des travailleurs émigrés et pour veiller à ce qu’ils soient protégés contre les abus et l’exploitation.

Conclusion

La mort de Zulfikar est une tragédie pour sa famille et pour la communauté de Palakkad. Il est essentiel que les autorités indiennes et pakistanaises enquêtent sur les circonstances de sa mort et fournissent des réponses à sa famille. Il est également important que des mesures soient prises pour améliorer la situation des travailleurs émigrés et pour veiller à ce qu’ils soient protégés contre les abus et l’exploitation.