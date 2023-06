Mort Cause de Décès : Un participant de “Dancing With The Stars” est mort.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un membre de l’équipe de “Danse avec les stars” décède à l’âge de 38 ans

Une tragique nouvelle pour l’équipe de “Danse avec les stars”

L’équipe de “Danse avec les stars” est en deuil suite au décès de Kerri-Anne Donaldson, une danseuse et chorégraphe britannique bien connue au Royaume-Uni pour sa participation à l’émission. Chris Marques, membre du jury de l’émission, a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram. Kerri-Anne Donaldson n’avait que 38 ans.

Une danseuse talentueuse et passionnée

Kerri-Anne Donaldson était une danseuse talentueuse et passionnée qui avait débuté sa carrière dans le monde de la danse dès l’âge de 3 ans. Elle avait étudié la danse classique, le jazz et la danse contemporaine avant de se spécialiser dans les danses de salon. Elle avait participé à de nombreuses compétitions de danse et avait remporté de nombreux prix.

Elle avait également travaillé comme chorégraphe pour des spectacles de théâtre et de danse. En 2015, elle avait rejoint l’équipe de “Danse avec les stars” au Royaume-Uni en tant que danseuse professionnelle. Elle avait participé à deux saisons de l’émission et avait été très appréciée du public pour sa grâce et sa technique.

Un hommage émouvant de la part de l’équipe de “Danse avec les stars”

Suite à l’annonce de la mort de Kerri-Anne Donaldson, de nombreux membres de l’équipe de “Danse avec les stars” ont exprimé leur tristesse et leur chagrin sur les réseaux sociaux. Chris Marques a publié une photo de la danseuse avec une légende émouvante : “Repose en paix Kerri-Anne. Tu vas tellement nous manquer. Tu étais une danseuse incroyable et une personne merveilleuse”.

La production de l’émission a également publié un communiqué pour rendre hommage à Kerri-Anne Donaldson : “Nous sommes tous profondément attristés par la perte de Kerri-Anne. Elle était une danseuse talentueuse et passionnée, mais surtout une personne formidable. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en ces moments difficiles”.

Une perte immense pour le monde de la danse

La mort de Kerri-Anne Donaldson est une perte immense pour le monde de la danse. Elle était une danseuse talentueuse et passionnée qui avait touché de nombreuses personnes à travers ses performances sur scène. Son décès laisse un vide immense dans le cœur de ceux qui l’ont connue et aimée. Nous souhaitons à sa famille et à ses proches toutes nos condoléances en ces temps difficiles.