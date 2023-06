Mort Cause de Décès : Un participant de l’Ironman Hamburg en Allemagne est responsable de la mort d’un motard.

Nécrologie – Mort cause de décès.

La tragédie de l’Ironman à Hambourg

Un accident mortel

Après un peu moins de 2h30 de course dans le sud de l’agglomération hambourgeoise, un pilote de moto accompagné d’un caméraman participant au tournage vidéo de l’Ironman a renversé un triathlète lors d’une course cycliste. Malgré les premiers soins prodigués, le motard est décédé sur le coup.

“Nous avons un mort, le chauffeur, un grièvement blessé, un participant qui a été transporté à l’hôpital, mais selon les informations actuelles, sa vie n’est pas en danger, et le troisième légèrement blessé est l’opérateur.” – a expliqué Kurt Wenzel, un représentant de la police de Hambourg, au micro de NDR.

La course n’est pas arrêtée

Malgré cet événement tragique, les organisateurs n’ont pas arrêté la course. Les participants ont continué leur épreuve, mais dans une atmosphère marquée par la tristesse et le choc.

Le triathlète renversé a été transporté à l’hôpital et ses jours ne sont pas en danger. L’identité du motard n’a pas été révélée.

Un titre européen et une qualification pour les Mondiaux Ironman 2023

L’Ironman de Hambourg est une épreuve prestigieuse qui décerne le titre européen Ironman (3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied) et permet aux participants de se qualifier pour les Mondiaux Ironman 2023 à Nice à l’automne.

Malgré l’accident survenu pendant l’épreuve cycliste, les autres parties de la course se sont déroulées normalement et ont permis aux triathlètes de concourir dans des conditions optimales.

Interruption de l’émission

Le radiodiffuseur public ARD a interrompu l’émission pour couvrir l’accident et informer les téléspectateurs de la situation. Les images du drame ont été largement relayées sur les réseaux sociaux, suscitant l’émotion de nombreux internautes.

Conclusion

L’accident survenu pendant l’Ironman de Hambourg est un événement tragique qui a endeuillé cette épreuve sportive prestigieuse. Malgré cela, les organisateurs ont décidé de poursuivre la course, permettant aux triathlètes de concourir dans des conditions optimales. Nos pensées vont aux proches et aux amis du motard décédé lors de cet événement malheureux.