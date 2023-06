Mort Cause de Décès : Un piéton est mort après avoir été heurté par une voiture à Saint-Pierre.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un accident mortel à Saint-Pierre

Un accident mortel s’est produit vers 21 heures, mercredi 14 juin, dans le secteur « Mon Caprice », à Saint-Pierre. Percuté par une voiture, un homme de 50 ans est décédé sur le coup.

Les circonstances de l’accident

La victime, qui était à pied, traversait la route au moment de l’accident. Selon les témoins, il était difficile de le voir dans l’obscurité. Le conducteur de la voiture, un homme de 25 ans, n’a pas pu éviter la collision.

L’enquête en cours

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Le conducteur de la voiture a été soumis à un dépistage d’alcoolémie qui s’est révélé négatif. Les premiers éléments de l’enquête semblent indiquer qu’il s’agit d’un accident malheureux et non d’une erreur de conduite.

La réaction des autorités

Le maire de Saint-Pierre, M. Dupont, a exprimé sa sympathie envers la famille de la victime. Il a également appelé les habitants de la ville à la prudence sur les routes, notamment la nuit.

De son côté, la préfecture de La Réunion a rappelé l’importance de respecter le code de la route et les règles de sécurité. Elle a également souligné la nécessité de respecter les limitations de vitesse, qui ont été renforcées dans le secteur de l’accident depuis quelques mois.

Une tragédie qui rappelle l’importance de la sécurité routière

Cet accident tragique rappelle l’importance de la sécurité routière, particulièrement à La Réunion, où les routes sont souvent étroites et sinueuses, et où la circulation peut être dense. Les autorités ont mis en place plusieurs mesures pour améliorer la sécurité sur les routes de l’île, mais il est important que chacun fasse preuve de prudence et de responsabilité pour éviter les accidents.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime.