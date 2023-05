Mort Cause de Décès : Un prisonnier en Géorgie meurt d’homicide après avoir été dévoré vivant par des insectes.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Les avocats de Lashawn Thompson publient les résultats de son autopsie

Les avocats de Lashawn Thompson, détenu au Prison du comté de Fulton en Géorgie aurait été mangé vivant par des insectes dans sa cellule l’année dernière, a publié les détails de ses résultats d’autopsie. Le médecin légiste, le Dr Roger Mitchell, a répertorié la cause du décès de Thompson comme des complications dues à une négligence grave et des causes contributives majeures comme la schizophrénie non traitée, la déshydratation, la malnutrition et une grave infestation d’insectes corporels. Le mode de mort de Thompson était un homicide, a découvert Mitchell.

L’extrême négligence de la prison du comté de Fulton et de son personnel

« Ces résultats d’autopsie confirment que Lashawn a été tué par l’extrême négligence de la prison du comté de Fulton et de son personnel », a déclaré Ben Crump, un avocat des droits civiques représentant la famille de Thompson dans un procès contre la prison, dans un communiqué lundi avant une conférence de presse. . « Il était déshydraté, mal nourri et son corps était infesté d’insectes à l’intérieur et à l’extérieur – c’est vraiment l’un des cas les plus horribles que nous ayons vus. » Crump a ajouté que « l’inaction, la cruauté et l’inhumanité du personnel de la prison ont tué » Thompson.

Une charge de batterie et une schizophrénie non traitée

Thompson, 35 ans, attendait son procès pour juin 2022 simple charge de la batterie. Les responsables de la prison ont placé Thompson dans l’aile psychiatrique après avoir déterminé qu’il souffrait de schizophrénie, a déclaré Harper. Il a partagé plusieurs photos extrêmement graphiques de Thompson et de la saleté dans laquelle il serait mort au centre de détention. Trois mois après son placement dans l’aile psychiatrique, les responsables de la prison ont découvert Thompson en train de pourrir, mangé par des insectes, dans une cellule de prison sale.

Une négligence délibérée

Les archives publiques obtenues par le cabinet d’avocats de Harper montrent apparemment que les agents de détention et le personnel médical de la prison ont remarqué la détérioration de Thompson – y compris une infection par des punaises de lit et des poux sur son torse – alors qu’il était encore en vie, mais n’ont rien fait pour l’aider. Il y avait des plans pour le transférer dans une autre unité de la prison qui ne se sont jamais concrétisés lorsqu’ils ont finalement trouvé Thompson mort dans la cellule, a allégué Harper.

Des enquêtes en cours

La prison du comté de Fulton en Géorgie a annoncé en avril qu’elle transférait plus de 600 détenus et débloquait une dépense d’urgence de 500 000 $ pour résoudre les problèmes de surpopulation après que la mort de Thompson ait fait l’actualité nationale. Le département de police d’Atlanta et le Georgia Bureau of Investigation mènent des enquêtes sur la prison et la mort de Thompson.

Des services de santé mentale élargis et de meilleure qualité nécessaires

« Ce n’est un secret pour personne que les conditions de délabrement et d’érosion rapide de l’établissement actuel rendent incroyablement difficile d’atteindre l’objectif de fournir un environnement sûr, propre, bien entretenu et sain pour tous les détenus et le personnel », a déclaré le shérif du comté de Fulton, Pat Labat. une déclaration à l’époque. « Sans faire de déclarations explicites sur la santé de M. Thompson, il est juste de dire qu’il s’agit de l’un des nombreux cas qui illustrent le besoin désespéré de services de santé mentale élargis et de meilleure qualité. »

Ce cas tragique souligne la nécessité de réformer les prisons et les services de santé mentale pour assurer la sécurité et le bien-être des détenus.