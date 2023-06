Mort Cause de Décès : Un sans-abri meurt étouffé dans le métro de New York.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un mendiant est mort étouffé dans le métro de New York

Jordan Neely, un homme afro-américain de 30 ans, est mort asphyxié dans l’un des wagons du métro de New York après qu’un vétéran du Corps des Marines des États-Unis et trois autres sujets l’ont maîtrisé et lui ont enroulé les bras autour du cou pour tenter de l’arrêter pour son comportement erratique au sein du moyen de transport et après avoir insulté les personnes qui se trouvaient à bord. Selon des versions préliminaires, l’homme n’a physiquement attaqué personne.

Trois sujets l’ont retenu jusqu’à la fin de sa vie

Selon les autorités médico-légales de la ville, le jeune homme afro-américain a été déclaré mort suite à une compression du cou.

Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux

Dans les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, on peut voir comment le marin allongé sous Neely, le tient fermement par le cou pendant plusieurs minutes, tandis que la victime tente de se dégager sans succès. Un deuxième passager immobilise ses bras, tandis qu’un troisième le tient par l’épaule.

Neely, qui vivait dans la rue et avait des antécédents de problèmes de santé mentale, a perdu connaissance pendant la lutte. Peu de temps après, il a été déclaré mort dans un hôpital de Manhattan.

Le vétéran de la Marine relâché sans inculpation

Le vétéran de la Marine, âgé de 24 ans, a été placé en garde à vue puis relâché sans inculpation. Le bureau du coroner de New York a classé la mort de Neely comme un homicide par suffocation, mais a déclaré que toute détermination de la culpabilité pénale serait laissée au système judiciaire.

“Nous examinerons le rapport du médecin légiste, évaluerons toutes les images vidéo et photographiques disponibles, identifierons et interrogerons autant de témoins que possible et obtiendrons des dossiers médicaux supplémentaires”, a déclaré un porte-parole du bureau du procureur du district de Manhattan dans un communiqué.

Des réactions indignées

Les vidéos postées ont suscité de vives réactions parmi les New-Yorkais et les autorités. Certains ont décrit l’acte comme une réaction excessive mortelle à une personne en proie à une maladie mentale, tandis que d’autres ont défendu les actions du vétéran de la Marine.

Un groupe de manifestants s’est rassemblé mercredi après-midi à la gare où Neely est décédée pour appeler à l’arrestation de l’officier. Kyle Ishmael, un résident de Harlem âgé de 38 ans, a déclaré que la vidéo de l’incident l’avait “dégoûté”.

“Je ne pouvais pas croire que cela se passait dans mon métro, dans la ville où j’ai grandi”, a-t-il déclaré.

Des antécédents tragiques

Certains New-Yorkais reconnaissent Neely comme un imitateur de Michael Jackson qui dansait régulièrement au centre-ville de Times Square.

À la suite de plusieurs incidents au cours des derniers mois, dont une fusillade dans une voiture de métro qui a blessé 10 personnes l’année dernière, le maire Eric Adams s’est engagé à déployer davantage de policiers et de travailleurs en santé mentale dans tout le système de transport en commun.

Dave Giffen, directeur exécutif de la Coalition pour les sans-abri, a blâmé les autorités de la ville et de l’État pour une réponse inadéquate à la crise de santé mentale dans les rues de New York et s’est demandé pourquoi le vétéran de l’infanterie de Marina n’avait pas été inculpé d’accusations criminelles.

Des enquêtes en cours

Jason Williams, un acteur, se souvient d’avoir rencontré Neely lorsqu’il a déménagé dans la ville en 2007. À l’époque, c’était un adolescent qui se faisait passer pour Michael Jackson et demandait des dons tout en marchant sur la lune dans le métro et en dansant sur “Billie Jean”.

“Il incarnait l’esprit bruyant de New York”, a déclaré Williams. “C’était un grand artiste et c’est une véritable tragédie qu’il ait été tué sans raison.”

Le révérend Al Sharpton a exigé dans un communiqué que la mort de Neely fasse l’objet d’une enquête en tant que cas possible d’homicide involontaire.

“Nous ne pouvons pas retourner à un endroit où le vigilantisme est tolérable. Ce n’était pas acceptable à l’époque et cela ne peut pas l’être maintenant”, a-t-il déclaré.

Andre Zachery, le père de Neely, a déclaré au New York Daily News qu’il n’avait pas vu son fils depuis quatre ans.

La mère de Neely est également décédée violemment. Christie Neely a été étranglée à mort dans le New Jersey en 2007. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard dans une valise au bord d’une route. Son fils, alors âgé de 14 ans, a témoigné contre le petit ami de sa mère lors de son procès pour meurtre.