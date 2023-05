Mort Cause de Décès : Un soldat de l’armée d’Amroha meurt à vélo après une collision avec un taureau.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Amroha : Un jawan de l’armée est mort dans un accident de vélo impliquant un taureau

Un tragique accident de vélo a eu lieu à Hasanpur, Amrit Vichar, où un jawan de l’armée a été tué sur le coup après avoir été frappé par un taureau. Sa femme et ses deux enfants ont également été blessés dans l’accident et ont été admis au CHC pour y être soignés. L’incident s’est produit sur Chetan Chauhan Marg. Le défunt a été identifié comme étant Ankit, âgé de 30 ans.

Les détails de l’accident

Selon les témoins, Ankit faisait du vélo avec sa famille sur la route lorsqu’un taureau est sorti de nulle part et l’a frappé. L’impact a été si violent qu’Ankit est mort sur le coup, tandis que sa femme et ses deux enfants ont été grièvement blessés. Les habitants du quartier ont rapidement alerté les autorités et les blessés ont été transportés au CHC pour y être soignés.

Les mesures prises par les autorités

Après l’accident, les autorités locales ont pris des mesures pour capturer le taureau et le mettre en lieu sûr. Une enquête a également été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Les habitants du quartier ont exprimé leur colère et leur frustration envers les autorités locales pour leur inaction en matière de contrôle des animaux errants dans la région.

Les dangers des animaux errants sur les routes

Les accidents causés par des animaux errants sur les routes sont malheureusement très courants en Inde. Les autorités locales sont souvent critiquées pour leur inaction en matière de contrôle des animaux errants dans les villes et les villages. Les animaux errants, tels que les vaches, les taureaux et les chiens, sont souvent laissés en liberté dans les rues, ce qui peut entraîner des accidents mortels.

Il est important que les autorités locales prennent des mesures pour contrôler les animaux errants dans les villes et les villages. Les animaux doivent être capturés et mis en lieu sûr pour éviter tout danger pour les habitants et les automobilistes. Les propriétaires d’animaux doivent également être tenus responsables de leurs animaux et être pénalisés s’ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour les maintenir en sécurité.

Conclusion

L’accident tragique à Hasanpur, Amrit Vichar, est un rappel de la nécessité pour les autorités locales de prendre des mesures pour contrôler les animaux errants dans les villes et les villages. Les habitants doivent également être conscients des dangers des animaux errants sur les routes et prendre des mesures pour se protéger. Nous espérons que les autorités prendront des mesures pour éviter de tels accidents à l’avenir et que la famille d’Ankit trouvera la force de surmonter cette tragédie.