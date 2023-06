Mort Cause de Décès : Un travailleur décède sur le site du bassin d’Austerlitz.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un ouvrier meurt sur le chantier du bassin d’Austerlitz, un nouveau drame sur les chantiers des JO de Paris 2024

Alors que la France prépare les Jeux Olympiques de 2024, les chantiers peuvent être rudes pour les ouvriers. Depuis le début des travaux en septembre 2021, 87 accidents du travail ont été recensés, dont onze graves mais aucun mortel. Vendredi 16 juin 2023, un nouvel accident mortel a été signalé sur le chantier du bassin d’Austerlitz, dans le XIIe arrondissement de Paris.

Les travaux pour rendre la Seine plus propre

Les travaux au niveau du bassin d’Austerlitz ont pour objectif de rendre la Seine plus propre et de permettre la baignade pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Malheureusement, un employé d’une société prestataire de la ville de Paris a été percuté par un véhicule qui circulait en marche arrière sur le chantier. Malgré l’intervention rapide des secours qui ont essayé de le ranimer sur place, il est décédé. Une enquête judiciaire a été ouverte pour essayer d’y voir plus clair sur les circonstances de l’accident qui a causé la mort de l’ouvrier.

La ville de Paris ouvre une cellule psychologique

Face à ce drame, la ville de Paris a ouvert une cellule psychologique pour les ouvriers et leurs familles. Il est important de prendre en compte la souffrance des travailleurs qui risquent leur vie chaque jour pour réussir les chantiers des JO de Paris 2024. Cette nouvelle tragédie souligne l’importance de la sécurité sur les chantiers et la nécessité de renforcer les mesures de prévention pour éviter de nouveaux accidents.

Conclusion

Le décès de cet ouvrier sur le chantier du bassin d’Austerlitz est une tragédie de plus pour les chantiers des JO de Paris 2024. La ville de Paris doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs. Nous espérons que cet accident sera le dernier et que tous les travailleurs pourront accomplir leur mission en toute sécurité.