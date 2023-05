Mort Cause de Décès : Un travailleur social retrouvé pendu dans le bureau du panchayat.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un travailleur social et un militant des médias retrouvés pendus à Kondotti

Kondotti, une ville située dans le district de Malappuram, a été secouée par la nouvelle de la mort tragique de deux de ses citoyens éminents. L’ancien secrétaire de Moin Kutti Vaidyar Smarak Samiti et le militant des médias Razak Payambrot ont été retrouvés pendus dans les bureaux de Pulikal gram panchayat. Leur mort a créé une onde de choc parmi les habitants de la ville.

Les circonstances de leur mort

Les corps de Moin Kutti Vaidyar Smarak Samiti et Razak Payambrot ont été retrouvés près du stand de thé de Kudumbashree dans la véranda de l’immeuble de bureaux du Panchayat. Selon les premières enquêtes, les deux hommes se seraient pendus après avoir consommé de l’alcool. Les autorités ont également trouvé une note de suicide près des corps.

Qui étaient-ils ?

Moin Kutti Vaidyar Smarak Samiti était un travailleur social bien connu dans la région. Il avait travaillé toute sa vie pour aider les personnes les plus vulnérables de la société. Il avait fondé une organisation pour aider les personnes atteintes de maladies chroniques et avait réussi à mobiliser des fonds pour des projets sociaux importants dans la région.

Razak Payambrot, quant à lui, était un militant des médias. Il avait travaillé pour plusieurs chaînes de télévision et de journaux locaux et était bien connu pour sa couverture impartiale et objective des événements régionaux. Il avait également été impliqué dans plusieurs campagnes pour la liberté de la presse et avait été honoré pour son travail par plusieurs organisations régionales et nationales.

Leur mort a choqué la ville

La mort de Moin Kutti Vaidyar Smarak Samiti et Razak Payambrot a choqué la ville de Kondotti. Les habitants de la ville ont exprimé leur chagrin et leur tristesse face à la perte de deux citoyens éminents. De nombreux travailleurs sociaux et militants des médias ont organisé des veillées commémoratives pour rendre hommage aux deux hommes et pour exprimer leur solidarité avec leurs familles.

Conclusion

La mort tragique de Moin Kutti Vaidyar Smarak Samiti et Razak Payambrot est une perte immense pour la ville de Kondotti et pour la société dans son ensemble. Ces deux hommes ont consacré leur vie à aider les autres et à promouvoir la justice sociale. Leur mort est une tragédie pour tous ceux qui ont connu et aimé ces deux hommes. Nous espérons que leurs familles et amis pourront trouver la force de traverser cette période difficile et que leur héritage de travail social et de militantisme des médias inspirera les générations futures à poursuivre leur noble cause.