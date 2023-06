Mort Cause de Décès : “Unabomber”, who terrorized Americans for years, dies in prison.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le « Unabomber » Theodore Kaczynski retrouvé mort dans sa cellule

Theodore Kaczynski, également connu sous le nom de « Unabomber », est décédé à l’âge de 81 ans dans la prison fédérale de Caroline du Nord, où il purgeait une peine de prison à vie pour une série d’attentats commis entre 1978 et 1995.

Une série d’attentats meurtriers

Diplômé d’Harvard et mathématicien de formation, Theodore Kaczynski a envoyé seize bombes dissimulées dans des colis postaux à différentes personnes et entreprises à partir de 1978. Ces attentats ont causé la mort de trois personnes et ont blessé plus de 20 autres.

Le « Unabomber », qui avait choisi des cibles liées à la technologie et à la modernité, avait terrorisé les Américains pendant de nombreuses années avant d’être finalement arrêté en 1996.

Une condamnation à perpétuité

Theodore Kaczynski a été condamné à la prison à vie en 1998 pour ses crimes. Depuis lors, il avait été incarcéré à la prison fédérale de Caroline du Nord.

Les causes de sa mort ne sont pas encore connues et une enquête est en cours.

Un traumatisme pour l’Amérique

Pendant des années, les attentats du « Unabomber » ont traumatisé les Américains et ont suscité de vives inquiétudes quant à la sécurité des citoyens et des entreprises. L’arrestation et la condamnation de Theodore Kaczynski ont été vues comme une victoire pour les forces de l’ordre et comme une source de soulagement pour les victimes et leurs familles.

Aujourd’hui, alors que Theodore Kaczynski est décédé, ses crimes restent dans les mémoires comme un rappel tragique des dangers de l’extrémisme et de la violence.