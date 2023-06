Mort Cause de Décès : Une autopsie a révélé que Cody Longo, l’acteur de Days Of Our Lives, est décédé d’un “alcoolisme chronique” et a été retrouvé “entouré d’alcool”.

La cause du décès de l’acteur

L’autopsie de Cody Longo a révélé qu’il était décédé des suites d’une consommation chronique d’alcool des mois après sa mort tragique. La star de Days of Our Lives a été retrouvée morte chez elle au Texas en février à l’âge de 34 ans.

L’autopsie de Cody a maintenant été révélée, citant des années de forte consommation d’alcool comme coupable de sa mort. Le rapport de décès officiel, selon TMZ, affirme que la cause du décès de l’acteur était “l’abus chronique d’éthanol” et “le mode de décès était naturel”.

Selon l’autopsie, le corps de la star de la télévision était “décomposé” lorsqu’il a été retrouvé mort et la pièce était couverte de bouteilles d’alcool. La famille de la star du feuilleton a précédemment déclaré à TMZ qu’il “luttait contre l’abus d’alcool depuis des années” et qu’il était même “entré en cure de désintoxication à l’été 2022”.

Ils avaient déjà conclu qu’il avait rechuté et que son alcoolisme était sa chute ultime. Cody a été arrêté pour conduite en état d’ébriété à Los Angeles en 2013 et a pu négocier un accord qui l’obligeait à suivre des cours d’éducation sur l’alcool.

Un événement tragique

Le natif du Colorado est décédé début février 2023 dans une maison à Austin, au Texas. Après plusieurs tentatives infructueuses pour joindre l’acteur, elle s’est sentie mal à l’aise. La police a été appelée pour un contrôle social et a défoncé la porte après n’avoir reçu aucune réponse. Ils ont découvert son corps sans vie dans la maison.

Un membre de la famille a déclaré à TMZ que Cody avait lutté contre la dépendance à l’alcool pendant de nombreuses années et avait déjà suivi une cure de désintoxication. Sa femme, Stephanie, a déclaré à TMZ que Cody travaillait dur sur lui-même. Elle a déclaré: “C’était un père formidable et le meilleur mari. Notre monde entier est détruit.

Acteur à succès

Cody est apparu dans huit épisodes de Days of Our Lives en 2011. Il a également décroché des rôles dans Bring It On: Fight to the Finish et à Nashville. Cody était peut-être mieux connu pour son rôle d’Eddie Duran dans Hollywood Heights. Il est apparu dans 78 épisodes de la série.

Passé troublé

La carrière de Cody a été pleine de hauts et de bas à l’écran et en dehors. L’acteur a été arrêté dans le Tennessee en 2020 après avoir prétendument eu une dispute ivre avec sa femme. Selon Page Six, il a été emmené à la prison du comté de Montgomery et libéré peu de temps après moyennant une caution de 2 500 $. Des responsables de la police ont déclaré à TMZ que Cody avait accusé sa femme de l’avoir trompé avant que leur dispute ne dégénère.

Le désaccord est devenu physique, Stéphanie l’accusant de lui avoir piqué le visage avec son bras. Comme TMZ l’a rapporté à l’époque, elle souffrait de douleurs à la mâchoire et au cou. En 2021, Cody s’est de nouveau retrouvé en difficulté judiciaire lorsqu’il a accepté un règlement dans une affaire impliquant une fillette de neuf ans. Selon Clarksville Now, l’acteur a plaidé coupable d’agression dans le cadre d’un incident de 2019 impliquant un enfant dans le Colorado.

Cody laisse dans le deuil sa femme Stéphanie et trois enfants. Il avait une fille et deux fils âgés de sept à un an seulement. Cody est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision tout au long de sa carrière. En plus de ses rôles les plus connus, il est apparu dans Rich Boy, Rich Girl, The Silent Thief et Wildflower.