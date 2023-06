Mort Cause de Décès : Une enquête médico-légale a révélé que le bébé est décédé seulement quatre mois après sa naissance dans une capsule de couchage sur le lit de ses parents.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un bébé né le jour de Noël décède dans sa capsule de couchage

Un bébé né le jour de Noël est décédé quatre mois plus tard alors qu’il dormait dans une capsule, selon une enquête. Leonidas Ramsden est décédé dans sa maison familiale à Buckfastleigh, Devon. L’enquête menée à Plymouth a révélé qu’il était né le jour de Noël 2021 et décédé en avril 2022. Les circonstances de sa mort ne sont pas suspectes, mais une autopsie n’a pas permis de clarifier la cause du décès.

Une triste réalité

Lors de l’audience, il a été dit qu’il avait été “nourri et placé dans une capsule de couchage au-dessus du lit de ses parents”. Le lendemain matin, ils ont constaté qu’il ne répondait pas. Sa mère Akita, a créé une page de collecte de fonds pour honorer sa mémoire, qui a déjà permis de collecter plus de 1 400 £. Elle a écrit sur la page : “Nous sommes dévastés, perdus et piégés dans une réalité qui ne devrait pas exister. Nous ne nous sentirons plus jamais entiers.”

Un bébé parfait et magnifique

Akita a également partagé de touchants souvenirs de son fils. “J’ai 21 ans. J’ai créé deux enfants parfaits et magnifiques. Ma fille Azaylea et mon fils Leonidas-Aurelius. Nous sommes tombés amoureux dès que je l’ai rencontrée. Leo avait les plus belles notes basses de sa voix et il adorait le son. Il a toujours montré ses beaux roucoulements, mais il aimait surtout rugir. Si vous teniez ses mains, il se tiendrait et se soulèverait dans les airs. Toujours souriant et la tête haute. Il était si beau à voir. Quatre mois et trois jours à le couvrir d’amour et de baisers ont été les meilleurs moments de ma vie.”

Une enquête complète sera menée

La mort de Leonidas Ramsden est une tragédie pour sa famille. Les bébés sont un don précieux et leur perte est toujours déchirante. Une enquête complète sera menée pour déterminer la cause exacte de sa mort. En attendant, nous devons nous rappeler de chérir chaque moment avec nos proches et de leur donner tout l’amour et le soutien dont ils ont besoin.