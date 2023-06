Mort Cause de Décès : Une enquête révèle que la mort d’un trafiquant de drogue est due à des blessures par balle – The Irish Times en français

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un trafiquant de drogue abattu en Irlande

Un trafiquant de drogue a été abattu et est décédé des suites de ses blessures par balle, révèle une enquête menée par The Irish Times. Cette tragique nouvelle met en lumière les dangers inhérents à ce type d’activités criminelles, qui peuvent conduire à des conséquences fatales. Alors que les autorités continuent de lutter contre le trafic de drogue en Irlande, cette enquête souligne une fois de plus l’importance de la coopération et de la communication pour prévenir de tels incidents.

Les détails de l’enquête

Un criminel bien connu de Dublin est décédé l’année dernière des suites de blessures par balle qu’il avait subies lors d’une attaque dans un parking d’hôtel six semaines plus tôt, a annoncé une enquête.

M. Carey, surnommé The Canary, a été mortellement blessé par balle lorsqu’il a été pris en embuscade par un homme armé dans le parking souterrain de l’hôtel Hilton de Kilmainham peu avant midi le 24 juin 2022.

Il est entendu qu’il s’était rendu à l’hôtel situé sur South Circular Road pour utiliser sa salle de sport.

Le mois dernier, la gardaí a arrêté quatre personnes – deux hommes et deux femmes – dans le cadre de leurs enquêtes sur la mort par balle de M. Carey.

L’attaque mortelle de M. Carey à l’hôtel Hilton en août dernier était la troisième fois que la victime était abattue en 15 mois.

En mars 2021, il a échappé à de graves blessures lorsqu’une balle lui a effleuré la tête lors d’un incident à Ballyfermot. Huit mois plus tard, M. Carey a eu la chance de survivre après avoir été abattu devant une maison de Ballyfermot Crescent, dans la banlieue ouest de Dublin.

Gardaí pense que le défunt s’était engagé dans des querelles avec un certain nombre de gangs rivaux à propos du trafic de drogue dans la capitale. Ils comprennent les gangs criminels dirigés par le chef de gang en exil, Brian Rattigan, et un groupe rival dirigé par Derek “Dee Dee” O’Driscoll.

M. Carey était retourné à Dublin quelques semaines seulement avant sa mort après avoir été basé en Espagne pendant plusieurs mois.

L’importance de la lutte contre le trafic de drogue

Cette enquête met en lumière les dangers du trafic de drogue et la nécessité de la lutte continue contre ces activités criminelles. Les autorités doivent travailler ensemble pour prévenir de tels incidents et protéger la sécurité publique.

La coopération et la communication entre les différents services de police et les agences gouvernementales sont essentielles pour démanteler les réseaux de trafic de drogue et mettre fin à cette menace pour la société.

Cette tragédie doit servir de rappel à tous sur les conséquences potentiellement mortelles du trafic de drogue et l’importance de travailler ensemble pour lutter contre cette menace.

Conclusion

La mort de ce trafiquant de drogue est une tragédie qui nous rappelle les dangers du trafic de drogue et la nécessité de travailler ensemble pour prévenir de tels incidents. Les autorités doivent continuer à lutter contre le trafic de drogue en Irlande et à protéger la sécurité publique.

La coopération et la communication entre les différents services de police et les agences gouvernementales sont essentielles pour démanteler les réseaux de trafic de drogue et mettre fin à cette menace pour la société. Nous devons tous travailler ensemble pour mettre fin au trafic de drogue et protéger notre communauté.